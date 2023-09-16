ÇİVRİL ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 16 Eylül 2023

ESAS NO: 2022/473 ESAS

Davacı Botaş Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi tarafından davalı Hatice Bardan varisleri aleyhine açılan Kamulaştırma davası uyarınca, davalı Ayşe Cerit'e davanın ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davalı Ayşe Cerit ; aleyhinize, hissenizin bulunduğu Denizli ili Çivril ilçesi Kıralan Mahallesi 262/9 Parsel sayılı taşınmaz bakımından Kamulaştırma talebiyle dava açılmış olup, HMK 122.maddesi uyarınca dava dilekçesi tebellüğ ettiniz tarihten itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi verebileceğiniz, mahallinde 21/08/2022 tarihinde yapılan keşif sonucu alanında uzman bilirkişi heyetince belirlenen belirlenen toplam 3.240,16TL kamulaştırma bedeline iki hafta içinde itiraz edebileceğiniz,

Duruşma günü olan 26/10/2023 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nın 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, karşı tarafın gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın, muvafakatınız olmadan iddia ve savunmasını genişletip değiştirebileceği hususu, bilirkişi raporları, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.