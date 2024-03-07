ÇORUM 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.03.2024 - 00:00

ESAS NO: 2023/167

Davacı Battal Bilan ile davalı Hazine ve Tatar Köyü Muhtarlığı aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil davası yapılan yargılamada; Taşınmazın TMK 713/4. Mad. gereği yerel gazetede ilan edilmesine karar verilmekle;

Davaya konu Çorum ili Merkez ilçesi Tatar köyü Köyiçi mevkinde yer alan 1120 parsel sayılı taşınmazın güney sınırı dışındaki sınırlarının kısmen belirgin olduğu, taşınmazın orta, batı ve güney kısmında yer alan kuruluk ve devamı, samanlık, ahır ve güneyde yer alan 2 adet kuruluğun A bölümü sınırları içerisinde yer aldığı; taşınmazın A Bölümü doğu kısmının parçalı şekilde bahçe görünümünde kullanıldığı; A Bölümünün açıklık alanları üzerinde sürüm izlerinin gözlemlenmediği, genel itibariyle 1120 parsel içerisindeki yapı, müştemilatları ve bahçesi (doğu kısım) ve orta kısmındaki boşluk alan şeklinde görünüme sahip olduğu; davaya konu 1179 numaralı mera parseli içerisinde yer alan ulaşım yolunun A Bölümünün güneybatı köşesinden 1120 parsele uzanır şekilde yer aldığı belirlenmiştir.

Dava konusu taşınmaz hakkında hak iddia edenlerin 3 aylık yasal süre içinde dava dosyasına başvurmaları gereği ilan olunur.29/02/2024