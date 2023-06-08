ÇORUM 2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 08 Haziran 2023

ESAS NO: 2020/372

KARAR NO: 2023/279

DAVALI: AYNURAOSMANOVA (VEKALET VE Malahat kızı 25/011984 D.lu Azerbaycan/ Bakü doğumlu

Davacı BÜLENT GÖRÜCÜ aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Aynura Osmanova'nın tüm aramalara rağmen bulunamadığı ve dava dilekçesi ile duruşma günü'nün ilanen tebliğ edildiği anlaşılmış olmakla, karar metninin ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.

HÜKÜM:

1- Davanın KABULÜNE, Çorum ili, Merkez ilçesi, Bahçelievler Mah, Cilt No:1, Hane No:245'te nüfusa kayıtlı, Şahin ve Huriye oğlu, 01/11/1967 Çorum doğumlu,BÜLENT GÖRÜCÜ ile aynı yerde nüfusa kayıtlı, Vekalet ve Malahat kızı, 25/01/1984 Bakü doğumlu, Azerbaycan uyruklu AYNURA OSMANOVA'nın TMK m.166/1 gereğince BOŞANMALARINA,

2- Davacı tarafından yapılan 125,50 .- TL harç gideri, 8,854,5.- TL yargılama gideri ve 9200.- TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,

Dair, verilen hükümilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık yasal süre içerisinde Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 4.Hukuk Dairesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, yasal süresi içinde istinaf edilmediği taktirde kesinleştirileceği hususu tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/05/2023

ÇORUM 2-ci AİL? M?HK?M?Sİ'ND?N

?SAS NO: 2020/372

Q?RAR NO: 2023/279

MÜQAVİL?Çİ: AYNURA OSMANOVA (V?kalet v? M?lah?tin qızı, 25/011984-cü il t?v?llüdlü D.Az?rbaycan/ Bakı)

İddiaçı BÜLENT GÖRÜCÜ haqqında m?hk?m?miz? açılan Boşanma iddiasının açıq m?hk?m? prosesinin sonunda;

T?qsirl?ndiril?n ş?xs Aynura Osmanova’nın bütün axtarışlara r?ğm?n tapılmadığı v? iddia ?riz?si il? iclas tarixinin elan olunduğu anlaşıldığından, q?rarın m?tninin elan edilm?sin? q?rar verilib.

MÜDD?T:

1- İŞİN Q?BUL EDİLM?Sİ, Çorum vilay?ti, Merkez mahalı, Bahçelievler Mah, Cild ?: 1, Ev No: 245 qeydiyyatdadır, Şahin v? Huriye oğlu, 01.11.1967-ci ild? Çorumda anadan olmuş, BÜLENT GÖRÜCÜil? eyni yerd? qeydiyyatdadır. V?kalet v?M?lah?t qızı, 25.01.1984-cü ild? Bakıda anadan olub, Az?rbaycan milliyy?tli AYNURA OSMANOVA TMK s?n?ti. 166/1-? uyğun olaraq boşanmalarına,

2- 125.50 TL haqq, 8.854.5.- TL m?hk?m? x?rcl?ri v? iddiaçının ç?kdiyi 9200.- TL.

v?kil haqqı cavabdehd?n alınır v? iddiaçıya öd?nilir;

Hökmün elanın d?rc edildiyi tarixd?n 15 gün keçdiyi v? ?saslandırılmış q?rarın bildirildiyi günd?n etibar?n 2 h?ft? müdd?tind? Samsun Region ?dliyy? M?hk?m?sinin 4-cü Hüquq Dair?si qarşısında verdiyi q?rarın qanuni qüvv?y? minmiş olduğu hesab edilir. çar? açıqdır, qanuni müdd?t ?rzind? heç bir müraci?t edilm?diyi t?qdird? yekunlaşdırılacaq bildirişin yerin? bildiriş elan edilir. 16/05/2023