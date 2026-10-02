DERİNCE BELEDİYE BŞK.

DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü envanterinde kayıtlı bulunan 10 adet (41EG501, 41EG502, 41EG503,41EG504, 41EG505, 41EG506, 41EG507, 41EG508, 41EG509 ve 41EG510 plakalı) 2017 model Mercedes Benz /Arocs çöp kamyonlarının satış işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. ve 46. maddelerine göre ‘‘Açık Teklif Usulü’’ ile ihale edilecektir.

Söz konusu Araç Satışı İhalesi, aşağıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Çenedağ Mahallesi Denizciler Caddesi Derince Belediye Hizmet Binası No:83 K:3 adresinde bulunan Derince Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.

İşin Adı Muhammen Bedel (KDV Hariç) Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati 10 Adet Çöp Kamyonu Satış İşi 11.166.666,70-TL 335.000,00-TL 14.10.2026 (Çarşamba) 10:00

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER

1- Türkiye'de tebligat için adres beyanı,

2- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde Nüfus cüzdan sureti ve İkametgâh belgesi ya da T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrazı, ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

3- İmza sirküleri,

a) Gerçek kişi olması halinde ihale tarihi itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri,

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin ihale tarihi itibariyle son 3 (üç) yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki yasal merciler tarafından onaylı ve apostilli olması gerekir),

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek/tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

ç) Vekaleten iştirak ediliyor ise teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile noter onaylı imza sirküleri,

4- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık Sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık Sözleşmesi verilir),

5- Derince Belediyesi Borcu Yoktur belgesi,

6- İkametgah Senedi,

7- Geçici Teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı,

8- İhale Dökümanının satın alındığına dair makbuz aslı,

9- Kaşe ve imzalı idari şartname.

İstekliler, belgelerin asıllarını veya suretlerini Derince Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür kaşesi onayı veya noter onaylı suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç 13.10.2026 (Salı) günü, saat 14:00’a kadar, Derince Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen evraklar aynı saate kadar Temizlik İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.) İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.