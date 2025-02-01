DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN:

1) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45.  maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2) Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 12/02/2025 Çarşamba günü saat 14.00'de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

ARSALAR

Mahallesi

Pafta

Vasfı

İmar Durumu

Ada/ Parsel

Muhammen Bedel

%3 Geçici Teminatı

İhale Saati

Adliye

L24-D-19-D-2-D

Arsa

Ticaret

469/155

185,69

5.570.700,00 TL

168.000,00 TL

14:00

Dörttyol

L24-D-19-D-4-B

Arsa

TİC+T+K

1138/25

458,99

3.671.920,00 TL

110.500,00 TL

14:10

Hürriyet

L24-D-19-D-4-A

Arsa

Konut

869/4

350,19

1.250.178,30 TL

37.550,00 TL

14:20

İtfaiye

L24-D-19-D-2-A

Arsa

Konut

(Kentsel Dönüşüm Kapsamındadır)

397/70

3145,76

18.874.560,00 TL

566.500,00 TL

14:30

Otogar

L24-D-18-C-3-C

Arsa

Konut

150/266

400,00

950.000,00 TL

28.500,00 TL

14:40

Otogar

L24-D-18-C-3-C

Arsa

Konut

1187/22

400,00

950.000,00 TL

28.500,00 TL

14:50

3)  İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 12/02/2025 Çarşamba günü saat 13: 30 ‘a kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.    

a) İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile hangi gayrimenkulün ihalesine katılacağını bildirecektir.

b) Kanuni ikametgâh vermesi.

c) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

d) ) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi.

e) İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz edecektir.

f) Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.

4) İhaleye katılmak isteyenler 2.000,00 TL ücret karşılığında ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alabilirler.

5) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.                                          

#ilangovtr Basın No: ILN02165425