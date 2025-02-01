Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:01

İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN:

1) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.

2) Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 12/02/2025 Çarşamba günü saat 14.00'de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.

ARSALAR

Mahallesi Pafta Vasfı İmar Durumu Ada/ Parsel M² Muhammen Bedel %3 Geçici Teminatı İhale Saati Adliye L24-D-19-D-2-D Arsa Ticaret 469/155 185,69 5.570.700,00 TL 168.000,00 TL 14:00 Dörttyol L24-D-19-D-4-B Arsa TİC+T+K 1138/25 458,99 3.671.920,00 TL 110.500,00 TL 14:10 Hürriyet L24-D-19-D-4-A Arsa Konut 869/4 350,19 1.250.178,30 TL 37.550,00 TL 14:20 İtfaiye L24-D-19-D-2-A Arsa Konut (Kentsel Dönüşüm Kapsamındadır) 397/70 3145,76 18.874.560,00 TL 566.500,00 TL 14:30 Otogar L24-D-18-C-3-C Arsa Konut 150/266 400,00 950.000,00 TL 28.500,00 TL 14:40 Otogar L24-D-18-C-3-C Arsa Konut 1187/22 400,00 950.000,00 TL 28.500,00 TL 14:50

3) İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 12/02/2025 Çarşamba günü saat 13: 30 ‘a kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.

a) İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile hangi gayrimenkulün ihalesine katılacağını bildirecektir.

b) Kanuni ikametgâh vermesi.

c) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.

d) ) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi.

e) İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz edecektir.

f) Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.

4) İhaleye katılmak isteyenler 2.000,00 TL ücret karşılığında ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alabilirler.

5) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.

İLAN OLUNUR.