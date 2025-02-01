DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLAN METNİ DİNAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN:
1) Mülkiyeti Belediyemize ait gayrimenkullerin Belediyemize gelir getirmesi açısından 2886 sayılı D.İ.K. nun 45. maddesi gereğince açık artırma teklif usulü ile satış ihalesi yapılacaktır.
2) Satışı yapılacak olan gayrimenkullerin açık artırma teklif usulü ile ihalesi 12/02/2025 Çarşamba günü saat 14.00'de Başkanlık Makamında toplanacak Encümen huzurunda yapılacaktır.
ARSALAR
Mahallesi
Pafta
Vasfı
İmar Durumu
Ada/ Parsel
M²
Muhammen Bedel
%3 Geçici Teminatı
İhale Saati
Adliye
L24-D-19-D-2-D
Arsa
Ticaret
469/155
185,69
5.570.700,00 TL
168.000,00 TL
14:00
Dörttyol
L24-D-19-D-4-B
Arsa
TİC+T+K
1138/25
458,99
3.671.920,00 TL
110.500,00 TL
14:10
Hürriyet
L24-D-19-D-4-A
Arsa
Konut
869/4
350,19
1.250.178,30 TL
37.550,00 TL
14:20
İtfaiye
L24-D-19-D-2-A
Arsa
Konut
(Kentsel Dönüşüm Kapsamındadır)
397/70
3145,76
18.874.560,00 TL
566.500,00 TL
14:30
Otogar
L24-D-18-C-3-C
Arsa
Konut
150/266
400,00
950.000,00 TL
28.500,00 TL
14:40
Otogar
L24-D-18-C-3-C
Arsa
Konut
1187/22
400,00
950.000,00 TL
28.500,00 TL
14:50
3) İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler aşağıda yazılı belgeleri 12/02/2025 Çarşamba günü saat 13: 30 ‘a kadar Belediyemiz Gelirler Müdürlüğüne vermek mecburiyetindedirler.
a) İhaleye iştirak edecek olanlar bir dilekçe ile hangi gayrimenkulün ihalesine katılacağını bildirecektir.
b) Kanuni ikametgâh vermesi.
c) Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
d) ) İstekliler adına vekâleten iştirak ediyor ise istekli adına teklif de bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi.
e) İhale şartnamesini satın aldığına dair ve geçici teminatı yatırdığına dair belgeleri ibraz edecektir.
f) Dinar Belediye Başkanlığı Gelirler Müdürlüğünden alınmış olan borçsuzluk belgesi.
4) İhaleye katılmak isteyenler 2.000,00 TL ücret karşılığında ihale şartnamesini her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden alabilirler.
5) İhaleye katılmak isteyen taliplilerin istenilen belgeler ile birlikte belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni Huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.