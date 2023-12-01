DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
T.C. DOĞUBAYAZIT 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
2023/90-Ceza Dava Dosyası
SANIK : RAMIN KHALILI, Babr ve Kızılgül oğlu, 1994 iran doğumluSUÇ : Kamu Malına Zarar Verme
SUÇ YERİ : DOĞUBAYAZIT
KARAR TARİHİ : 15.06.2023
Kamu Malına Zarar Verme suçundan5237 sayılı TCK'nın 152/1-a maddesi gereğince sanık Ramın KHALILI hakkında 6.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA karar verilmiş olup, karara karşı ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceği ilan olunur.
#ilangovtr Basın No: ILN01942170