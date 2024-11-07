EDİRNE KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 07.11.2024 - 00:00

ESAS NO: 2018/5 Esas

KARAR NO: 2021/5

Davalı ve Dahili Davalılar; Bahar Biçen Dik, (Cengiz ve Yasemin kızı 27/04/1990 doğ.) Cemil Yıldırım, (Ali ve Zeynep kızı 13/01/1959 doğ.) Ender Bülbül, (Nevzat ve Nurten oğlu 21/08/1975 doğ.)Eşref Bakır, (Mustafa ve Hatice oğlu 22/11/1978 doğ.) İbrahim Demir, (İdris ve Cevriye oğlu 07/08/1962 doğ.) Rasit Durak, (Rami ve Mediha oğlu, 28/02/1985 doğ.) Sevim Batan, (Hüseyin ve Mürvet oğlu, 12/02/1974 doğ.) Hüseyin Taştan (Hamdi ve Naime oğlu, 13/05/1975 doğ.) Sadık Taştan (Hamdi ve Naime oğlu, 15/04/1982 doğ.),(anne ve baba ismi bilinmeyen) Ahmet Altun, Ahmet Topladı, Esma Babuç, Faik Şenturk, Fatma Kubur, Feyziye Topladı, Hatice Topladı, İsmail Gümüş, Naciye Biçen, Selim Aygün, Server Uzun, Talip Çilingir, Yusuf Külçeer, Yusuf Yolgiden,(soyadı, anne ve baba ismi bilinmeyen) Ayşe, Cemile, Feride, Fethiye, Hanife, Meyzine, Müzeyyen, Naciye, Nazmiye, Necbiye,Selime, Şerife, Zela'ya yapılan tüm araştırma ve işlemler nedeniyle mahkememiz ilamı tebliğ edilemediğinden ilgililere ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ' nce mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) (Edirne İli Uzunköprü İlçesi Meşeli Köyü Yeni Koru 1515 numaralı parselin özel orman olduğuna ve özel orman olarak şahıslar adına sınırlandırılmasına dair orman kadastro komisyonu işleminin iptali ve dolayısıyla kadastro tespitinin iptaline) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizin 06/10/2021 tarihli kararı ile; Davalı ve Dahili Davalılar ile ilgili olarak; "1-Davacılar tarafından davalılar aleyhine açılan davaya bakmakla Mahkememiz görevli olmadığından dava şartı noksanlığı nedeniyle usulden REDDİNE, 2-Davaya bakmaya Uzunköprü Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevli olduğuna, 3-Karar kesinleştiğinde süresinde başvuru halinde dosyanın GÖREVLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİNE, 4-Dosyanın gönderilmesi için süresinde başvurulmaz ise HMK 20/2 son ve 331/2 maddesi gereğince yapılacak işlemin dosya ele alınarak Mahkememizce DEĞERLENDİRİLMESİNE, 5-Mahkememizin bu kararına karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde (Kadastro Kanunu 32, HMK 345) Mahkememize veya Mahkememize gönderilmek üzere başka yer Mahkemesine dilekçe verilmek üzere Bölge Adliye Mahkemesi ilgili hukuk dairesince incelenmek üzere tarafların istinaf yasa yolu hakkı bulunduğuna dair karar verilmiştir.

İş bu ilan yayımından iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/10/2024