ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU KAMULAŞTIRMA DA.BŞK

Yayınlanma: 28.09.2024 - 00:01

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDA

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2004 tarihli ve 325-30 sayılı Kararı ile Kırgaz Kırıkkale-Kırşehir Doğal Gaz Dağıtım Paz. Ve Ticaret Anonim Şirketi adına, Kırıkkale, Kırşehir, Akpınar, Bahşili, Balışeyh, Boztepe, Çelebi, Delice, Kaman, Karakeçili, Keskin, Mucur ve Yahşihan şehir/şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere 04/06/2034 tarihine kadar 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/325-30/053 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir.

Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmaz hakkında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4 üncü ve 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 28.03.2024 tarihli ve 12547-4 sayılı kamulaştırma kararı alınmıştır.

Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.

Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

KIRIKKALE İLİ, KESKİN İLÇESİ, BOZKURT KÖYÜNDE YAPILACAK OLAN RMS İSTASYONU VE YOL NEDENİYLE

TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN ULAŞILMASI GEREKEN VE ADRESLERİ TESPİT EDİLEMEYEN MALİK LİSTESİ

