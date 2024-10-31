ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

Yayınlanma: 31.10.2024 - 00:00

YALOVA İLİ ESENKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

TAŞINMAZ MAL (Arsa) SATILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Kanunun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ile satılacaktır.



S.No Mevkii Ada Parsel YüzÖlçümü M2 Vasfı Muhammen Bedel(TL) Geçici Teminat (-TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Çeşme 442 247 392,88 Arsa 2.750.160,00 82.504,80 13/11/2024 14:00 2 Çeşme 442 248 398,00 Arsa 2.786.000,00 83.580,00 13/11/2024 14:10 3 Çeşme 442 249 399,62 Arsa 2.797.340,00 83.920,20 13/11/2024 14:20 4 Çeşme 442 250 576,37 Arsa 4.034.590,00 121.037,70 13/11/2024 14:30 5 Çeşme 385 3 377,55 Arsa 2.642.850,00 79.285,50 13/11/2024 14:40 6 Çeşme 385 4 350,00 Arsa 2.450.000,00 73.500,00 13/11/2024 14:50 7 Çeşme 385 5 350,00 Arsa 2.450.000,00 73.500,00 13/11/2024 15:00 8 Çeşme 385 6 350,00 Arsa 2.450.000,00 73.500,00 13/11/2024 15:10 9 Çeşme 385 7 350,00 Arsa 2.450.000,00 73.500,00 13/11/2024 15:20 10 Çeşme 385 8 350,00 Arsa 2.450.000,00 73.500,00 13/11/2024 15:30 11 Çeşme 385 9 499,54 Arsa 3.496.780,00 104.903,40 13/11/2024 15:40 İmar durumu: Ayrık Nizam 2 Kat, Taks: %25’i , Kaks: 050





İhaleye Katılabilme Şartları;

a. Nüfus cüzdan fotokopisi (Gerçek Kişiler)

b. Yasal yerleşim yeri belgesi (Gerçek Kişiler)

c. Tebligat için adres beyanı(Gerçek ve Tüzel Kişiler)

d. Geçici Teminat yatırdığına dair belge (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

e. İhaleye temsilen katılıyorsa vekaletname/vekilin imza beyannamesi (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

f. Belediyemize vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

g. 2886 sayılı Kanuna istinaden yasaklı olmadığına dair beyanı, (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

h. İhale Şartnamesi ve makbuz (Gerçek ve Tüzel Kişiler)

i. Oda Kayıt Belgesi (Tüzel Kişiler)

j. İmza Sirküleri (Tüzel Kişiler)

k. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)

l. Ortak girişim olması halinde; Şartnamede belirtilen evraklar getirilecektir.

2. Teklif verilmeyen veya satılmayan taşınmazlar aynı şartlarda ilana gerek duyulmaksızın 11/12/2024 tarihinde aynı saatte ihale edilecektir.

3. İhale ve satıştan doğan veya doğacak her türlü vergi, resim, harç ve tapu harçları, ilan giderleri, alım satım giderleri ile bilimum tüm giderler ihale üzerinde kalan istekli tarafından ödenecektir.

4. Şartnameler mesai saatleri içerisinde Esenköy Belediyesi Gelir Şefliğinden ücretsiz olarak görülebilir ve 1000 TL +KDV karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.

5. İhaleye katılacaklar şartnameye uygun olarak hazırlanan ihale katılım dosyalarını en geç 13/11/2024 günü,12.30’a kadar Esenköy Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

6. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

7. Alıcı Şartnamedeki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.

İLAN OLUNUR.