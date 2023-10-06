ESKİŞEHİR 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 06 Ekim 2023

ESAS NO: 2022/227 Esas KARAR NO: 2023/336

DAVALI: 1- Mürüvet Hande Arıkan Akdamar - Osman Köksal kızı

2- Birsel Tırpan-Ceylan kızı

3- Kadir Duran-Kadiğ oğlu

4- Tayfur Tırpan- Ceylan oğlu

İLAN

Davacı ESKİŞEHİR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesinde kain 17327 ada 3 parsel no'lu taşınmazın, davalılar ve murisleri adına olan TAPU KAYDININ İPTALİNE ve "okul alanı" vasfı ile Maliye Hazinesi adına tapuya KAYIT VETESCİLİNE,

2- Dava konusu Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi Emek Mahallesinde kain 17327 ada 3 parsel no'lu taşınmazın kamulaştırma bedelinin 1.799.874,00 TL olarak TESPİTİNE,

Tespit edilen kamulaştırma bedeline 07/08/2022 tarihinden işbu karar tarihi olan 23.03.2023 tarihine kadar geçen süre için yasal faiz UYGULANMASINA karar verilmiş işbu kararımız bilirkişilerce belirlenen bedelin yüksek olması nedeni iledavacı idare tarafından 12/04/2023 tarihinde istinaf edilmiş olup,

Gerekçeli Kararın ve İstinaf Dilekçesinin tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.