GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİANTEP 15. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.88503026-2024/100-Ceza Dava Dosyası 15.09.2026

Konu : İLAN

Gaziantep 15. Ağır Ceza Mahkemesince 11/05/2026 tarih ve 2024/100 Esas 2026/183 Karar sayılı ilamı ile Suphi ve Hedle oğlu, 15/05/1995 Suruç doğumlu Sanık Gökhan Özdemir'in hakkında Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan TCK'nın 103/2,3,4 , 62/1,53/1-2-3, 63. maddesi gereğince 18 Yıl 9 AyHapis Ceza ile Cezalandırılmasına kararı verildiği,Gerekçeli karar ve Katılanlar vekillerininistinaf taleplerinin sanığın adresi belli olmadığından tebliğ imkansızlığı nedeniyle 7201 Sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.