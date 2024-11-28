GAZİANTEP İCRA ve İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Yayınlanma: 28.11.2024 - 00:00

T.C. GAZİANTEP 25/11/2024 İCRA DAİRESİ

2021/5 İFLAS

İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİS: CMT LOJİSTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ, 2110645308 Vergi Nolu,

Gazi Mah. 24011 Nolu Sk. Uydu Apt Apt. No:12 B Şehitkamil/G.antep

Yukarıda belirtilen müflis hakkındaki alacak kaydı taleplerinin, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup; İ.İ.K'nun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar Sıra Cetveli dosyamızda incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

Sıra cetvelinde gösterilen alacağın esas ve miktarına taalluk etmeyip yalnız sıraya dair itirazların şikayet yoluyla ilan tarihinden itibaren 7 gün içinde Gaziantep İcra Hukuk Mahkemesine; alacağın esasına ve miktarına dair itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde iflas kararı veren yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesine İ.İ.K'nun 235. madde hükmü gereğince yapılması gerekir. İ.İ.K'nun 232, 234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur.