GEBZE 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Yayınlanma: 16.02.2024 - 00:01

T.C. GEBZE1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı: E.34726413-2023/643-Ceza Dava Dosyası

Gebze 1 Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/643 esas 2023/1110 Karar sayılı dosyasında Ali ve Gülümser oğlu Malatya Battalgazi Fırat nüfusuna kayıtlı 243....496 T.C Numaralı Hüseyin YILMAZ hakkında 5237 sayılı TCK nun 86/2 maddesi uyarınca 2.240-TL adli para cezası ile cezalandırıldığı, kararın ilanından itibaren ( 7 ) gün içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile 5271 sayılı CMK'nın 252/1 maddesi uyarınca itiraz yolu açık olduğu, taraflarca 7 günlük süre içerisinde itiraz edilmesi durumunda 5271 sayılı CMK'nın 252/2 maddesi uyarınca mahkemece duruşma açılarak genel hükümlere göre yargılamaya devam olunacağı, süresi içerisinde itiraz edilmemesi durumunda verilen bu kararın kesinleşeceği hususu ilan olunur.