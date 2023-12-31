GİRESUN AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 31 Aralık 2023

ESAS NO: 2020/358 Esas, KARAR NO: 2023/393

DAVALI: DEMET KELEŞ, Alexandru ve Iona kızı Gologanu Romanya 02/05/1958 d.lu, 24496402742 T.C. Nolu, Giresun İli Piraziz İlçesi Narlık mah/köyü 26 hanede kayıtlı.

Davacı Mustafa Keleş Tarafından davalı Demet Keleş aleyhine mahkememizde açılan Boşanma davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 31/05/2023 Tarih,2020/358-2023/393 nolu kararla davanın Reddine karar verilmiş, iş bu karar, 25/12/2023 tarihli istinaf başvuru dilekçesi ile davacı Mustafa Keleşoğlu vekili Av.Elif Altıparmak Arslan tarafından istinaf edilmiş olup,iş bu ilanın yayım tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı ve iki hafta içinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf yoluna müracaat edebileceği, aksi halde adı geçen Demet Keleş açısından mahkememiz hükmünün ve davacı vekilininin istinaf başvuru dilekçesinin, davalı Demet Keleş'e tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/12/2023