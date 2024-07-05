GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Davacı DSİ tarafından davalı adına kayıtlı parsele ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememiz dosyasında 22/05/2024 tarihinde kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.24/06/2024
Esas No
Davacı
Davalı(lar)
İli
İlçesi
Köyü
Ada
Parsel
2024/143
DSİ
MEHMET ECERAY
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
104
106
1
2
2024/145
DSİ
ÇERKEZ AĞNAR
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
115
1
2024/147
DSİ
ALİ DIVRAK
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
115
5
2024/149
DSİ
HANİFİ BALLIK
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
121
4
2024/151
DSİ
ALİ BONCUKLU VD.
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
128
3
2024/153
DSİ
ALİ TEPEDİBİ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
107
6
2024/155
DSİ
KADİR TEPEDİBİ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
104
2
2024/157
DSİ
MEHMET SUÇAĞI
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
125
1
2024/159
DSİ
FADİME TEZDURDU
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
128
5
2024/165
DSİ
MUSA BİGİŞ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
126
2
2024/167
DSİ
ALİ SIRIKLI
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
129
22
2024/169
DSİ
ALİ İNCİRLİ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
129
16
2024/171
DSİ
ALİ TEPEDİBİ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
102
3
2024/173
DSİ
HAMO SELBİSU
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
101
4
2024/177
DSİ
ALİ SARIKİRAZ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
139
3
5
2024/179
DSİ
ŞABAN SUÇAĞI
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
129
5
2024/181
DSİ
FADİME EMERÖZ VD.
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
124
3
2024/189
DSİ
MUSTAFA UZUNGÜNEY MİRASÇILARI
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
121
3
2024/191
DSİ
FADİME TEZDURDU VD.
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
130
1
2024/193
DSİ
HÜSEYİN EMERÖZ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
130
6
2024/195
DSİ
MUSTAFA UZUNGÜNEY
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
131
1
2024/197
DSİ
MEMET BALLIK
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
112
21
2024/199
DSİ
FATMA SUÇAĞI
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
138
13
2024/201
DSİ
ALİ YABANELLİ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
142
8
113
2024/203
DSİ
MUSTAFA BEYAZBAL
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
142
27
2024/205
DSİ
SEFER DURUSOY
Adıyaman
Gölbaşı
ÇATALTEPE
143
1
2024/207
DSİ
SENOL ÖZBERK
Adıyaman
Gölbaşı
ÇATALTEPE
142
146
2
1
2024/209
DSİ
MEHMET KÜTÜK
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
108
12
2024/211
DSİ
SADIK DIVRAK
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
116
2
2024/213
DSİ
FATMA KISAKARA
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
123
5
2024/215
DSİ
İBRAHİM UZUNGÜNEY
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
123
6
1
2024/217
DSİ
ALİ KISKAÇ
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
117
5
2024/219
DSİ
HÜSEYİN ERDİYAKAN MİRASÇILARI
Adıyaman
Gölbaşı
SAVRAN
122
3