GÖLBAŞI (ADIYAMAN) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 05.07.2024 - 00:00

Davacı DSİ tarafından davalı adına kayıtlı parsele ilişkin kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememiz dosyasında 22/05/2024 tarihinde kamulaştırma davası açılmış olup, 30 gün içinde kamulaştırma işlemine İdari Yargıda İptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işlemleri kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan adına tescil edileceği bildirilmekle, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.24/06/2024

Esas No

Davacı

Davalı(lar)

İli

İlçesi

Köyü

Ada

Parsel

2024/143


DSİ


MEHMET ECERAY


Adıyaman


Gölbaşı


SAVRAN


104

106

1

2

2024/145

DSİ

ÇERKEZ AĞNAR

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

115

1

2024/147

DSİ

ALİ DIVRAK

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

115

5

2024/149

DSİ

HANİFİ BALLIK

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

121

4

2024/151

DSİ

ALİ BONCUKLU VD.

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

128

3

2024/153

DSİ

ALİ TEPEDİBİ

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

107

6

2024/155

DSİ

KADİR TEPEDİBİ

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

104

2

2024/157

DSİ

MEHMET SUÇAĞI

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

125

1

2024/159

DSİ

FADİME TEZDURDU

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

128

5

2024/165

DSİ

MUSA BİGİŞ

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

126

2

2024/167

DSİ

ALİ SIRIKLI

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

129

22

2024/169

DSİ

ALİ İNCİRLİ

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

129

16

2024/171

DSİ

ALİ TEPEDİBİ

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

102

3

2024/173

DSİ

HAMO SELBİSU

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

101

4

2024/177


DSİ


ALİ SARIKİRAZ


Adıyaman


Gölbaşı


SAVRAN


139


3

5

2024/179

DSİ

ŞABAN SUÇAĞI

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

129

5

2024/181

DSİ

FADİME EMERÖZ VD.

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

124

3

2024/189

DSİ

MUSTAFA UZUNGÜNEY MİRASÇILARI

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

121

3

2024/191

DSİ

FADİME TEZDURDU VD.

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

130

1

2024/193

DSİ

HÜSEYİN EMERÖZ

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

130

6

2024/195

DSİ

MUSTAFA UZUNGÜNEY

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

131

1

2024/197

DSİ

MEMET BALLIK

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

112

21

2024/199

DSİ

FATMA SUÇAĞI

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

138

13

2024/201


DSİ


ALİ YABANELLİ


Adıyaman


Gölbaşı


SAVRAN


142


8

113

2024/203

DSİ

MUSTAFA BEYAZBAL

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

142

27

2024/205

DSİ

SEFER DURUSOY

Adıyaman

Gölbaşı

ÇATALTEPE

143

1

2024/207


DSİ


SENOL ÖZBERK


Adıyaman


Gölbaşı


ÇATALTEPE


142

146

2

1

2024/209

DSİ

MEHMET KÜTÜK

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

108

12

2024/211

DSİ

SADIK DIVRAK

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

116

2

2024/213

DSİ

FATMA KISAKARA

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

123

5

2024/215


DSİ


İBRAHİM UZUNGÜNEY


Adıyaman


Gölbaşı


SAVRAN


123


6

1

2024/217

DSİ

ALİ KISKAÇ

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

117

5

2024/219

DSİ

HÜSEYİN ERDİYAKAN MİRASÇILARI

Adıyaman

Gölbaşı

SAVRAN

122

3

#ilangovtr Basın No: ILN02055219