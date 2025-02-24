GÖLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 24.02.2025 - 00:01

GÖLE BELEDİYESİ'NDEN KAZIMKARABEKİR MAHALLESİNDE BULUNAN 2 ADET ARSA SATIŞI İŞİNE AİT İHALE

1.Madde) Aşağıda adresi, mahallesi, cinsi, muhammen bedeli yazılı gayrimenkul; 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Açık Artırma usulüyle satış işlemi yapılacaktır.

SIRA NO ADRES/KAPI NO CİNSİ ADA Parsel M² M² Birim Fiyatı MUHAMMEN BEDEL TL %3 GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Kazımkarabekir Mah. Arsa 299 1 6029,50 1.100,00TL 6.632.450,00TL 198.973,50TL 11.03.2025 11:00 2 Kazımkarabekir Mah. Arsa 299 2 6000,34 1.100,00TL 6.600.374,00TL 198.011,22TL 11.03.2025 15:00

2. Madde) Gayrimenkul Satış ihalesi 11.03.2025 tarihine rastlayan salı günü saat 11.00’da

Belediye hizmet binası 2. Kat Belediye İhale odasında teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Açık Teklif Açık Artırma usulü ile yapılacaktır.

3. Madde) İhaleye katılmak isteyenler; 11.03.2025 tarihi saat 11.00 a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Halkbank Bankası Göle Şubesi TR39 0001 2001 5260 0004 0000 01 Nolu Göle Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.

Gerçek Kişiler:

a) İhaleye katılacağına dair dilekçe

b) %3 geçici teminat dekontu

c) Nüfus cüzdanı fotokopisi

d) Nüfus Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı

e) Şartname bedelini ödediğine dair makbuz

f) İstekli adına katılıyor ise vekâletname

Tüzel Kişiler:

a) İhaleye katılacağına dair dilekçe

b) %3 geçici teminat dekontu

c) Ticaret sicil Müdürlüğünden alınacak tebligata yarar adres beyanı

e) Şartname bedelini ödediğine dair makbuz

d) Yetki belgesi

e) İmza sirküsü

f) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge

g) Ortak girişim olması halinde ilgisine göre tüm ortaklar ayrı, ayrı belgelerle Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

h) Kamu İhale Kurumundan Yasaklı olmadığına dair taahhütname

Yukarıda istenen belgelerden bir veya bir kaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz.

4. Madde) Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır.

5. Madde) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 5.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'nden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.

6. Madde) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir.

7.Madde) Verilen Tekliflerin uygun bulunmaması ve Katılımcı olmaması durumunda 18.03.2025 Tarihinde tekrar ihale yapılır.

8.Madde) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir.

İlanen Duyurulur. 20.02.2025