Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

T.C. HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

Sayı: E-72305940-2024/795-14356/71586

15.11.2024

Konu: İlan Metni

İLGİLİ: İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkartılan (39622) İsmail TANDOĞAN,

İstanbul eski Hâkimi olup, Yargıtay Tetkik Hâkimi iken meslekten çıkartılan (33372) Resul ÇAKIR,

İstanbul eski Hâkimi olup, Mersin Hâkimi iken meslekten çıkarılan (36096) Mehmet KARABABA,

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkartılan (39505) Davut BEDİR

ADRES: Meçhul

Kamuoyunda "Devrimci Karargâh" olarak bilinen İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/187 esas (İstanbul kapatılan 9. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK'nın 250. Maddesi ile Yetkili) 2009/213 esas) sayılı (birleşen davalar dâhil) dava dosyasının soruşturma ve/veya kovuşturma aşamalarında, şüpheli/sanık olarak yer alanlar hakkında haksız yere gözaltı kararı verdikleri, adli kontrol ve tutuklama gibi koruma tedbiri kararı verilmesi, tedbirin devamı, tahliye isteminin veya itirazın reddi yönünde talep ve/veya mütalaa bildirdikleri, mütalaa doğrultusunda karar verdikleri, koruma tedbiri kararlarının gerekçeli olması gerektiği hâlde, mevzuat, AYM ve AİHM kriterlerine aykırı olarak yasa maddesini gerekçe yazarak, şüpheliler/sanıklar hakkında hukuki ve fiili hiçbir olgu ortaya koymadan, soyut, basmakalıp cümlelerle, toptancı bir anlayışla, gözaltı, adli kontrol, tutuklama ve tutukluluk halinin gözden geçirilmesi kararı verdikleri, bu kararlara yönelik yapılan tahliye talebi ve itirazları da reddederek neticede bu dosyada şüpheli/sanık olarak yer alan kişilerin açtıkları koruma tedbiri nedeniyle tazminat davalarının Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Bu cümleden olarak;

A) Mehmet KARABABA ve Davut BEDİR’in;

21.09.2010 tarihinde gözaltına alınan, 24.09.2010 tarihinde tutuklanan, 12.08.2011 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Özgür Cafer KALAFAT'ın; İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/137 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

B) İsmail TANDOĞAN ve Davut BEDİR’in;

06.12.2011 tarihinde gözaltına alınan, 09.12.2011 tarihinde tutuklanan, 30.04.2012 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Gülseren POYRAZ’ın; İstanbul Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/369 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

C) Mehmet KARABABA'nın;

27.04.2009 tarihinde gözaltına alınan, 30.04.2009 tarihinde tutuklanan, 23.02.2010 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Muhammet ÇETİN’in; İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/132 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

D) Mehmet KARABABA'nın;

27.04.2009 tarihinde gözaltına alınan, 30.04.2009 tarihinde tutuklanan, 23.02.2010 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Süleyman Gürkan ANIL’ın; İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesinin 2019/524 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

E) Resul ÇAKIR ve Davut BEDİR’in;

30.09.2009 tarihinde gözaltına alınan, 03.10.2009 tarihinde tutuklanan, 03.06.2010 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Onur SARIEFE’nin; Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2015/398 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 08.10.2024 tarihli, 2024/795 esas ve 2024/1869 sayılı kararı ile;

1) İlgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) Tüm ilgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.