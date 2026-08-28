HASSA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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HASSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

Mülkiyeti Hassa Belediye Başkanlığına ait olan tapunun Hatay ili, Hassa ilçesi, Ardıçlı ve Akbez mahallerinde bulunan aşağıda bilgileri yer alan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

1- Satışı yapılacak olan taşınmazların listesi aşağıda tabloda belirtilmiştir.

İhale No İlçe/ Mahalle İmar Durumu Cinsi Ada No Parsel No Yüz ölçümü (m2) Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Saati 2026/28 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 1 528,96 670.000,00 TL 20.100,00 TL 10:00 2026/29 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 2 467,71 575.000,00 TL 17.250,00 TL 10:10 2026/30 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 3 465,83 575.000,00 TL 17.250,00 TL 10:20 2026/31 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 4 463,94 575.000,00 TL 17.250,00 TL 10:30 2026/32 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 5 462,06 575.000,00 TL 17.250,00 TL 10:40 2026/33 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 6 460,18 575.000,00 TL 17.250,00 TL 10:50 2026/34 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 7 515,79 650.000,00 TL 19.500,00 TL 11:00 2026/35 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 8 542,01 685.000,00 TL 20.550,00 TL 11:10 2026/36 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 9 460,17 575.000,00 TL 17.250,00 TL 11:20 2026/37 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 10 461,96 575.000,00 TL 17.250,00 TL 11:30 2026/38 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 11 463,77 575.000,00 TL 17.250,00 TL 13:30 2026/39 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 12 465,58 575.000,00 TL 17.250,00 TL 13:40 2026/40 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 13 467,39 575.000,00 TL 17.250,00 TL 13:50 2026/41 Hassa Ardıçlı Mah. Konut Alanı- Ayrık 2 kat- Taks =0.40 Arsa 1902 14 555,74 700.000,00 TL 21.000,00 TL 14:00 2026/42 Hassa Akbez Mah. İmar planı dışında olup, tarım arazisidir. Bağ ve Zeytinlik 2333 7 10322,00 4.000.000,00 TL 120.000,00 TL 14:10 2026/43 Hassa Akbez Mah. İmar planı dışında olup, tarım arazisidir. Bağ ve Zeytinlik 2333 8 10953,87 4.250.000,00 TL 127.500,00 TL 14:20 2026/44 Hassa Akbez Mah. İmar planı dışında olup, tarım arazisidir. Bağ ve Zeytinlik 2334 6 15171,25 5.900.000,00 TL 177.000,00 TL 14:30 2026/45 Hassa Akbez Mah. İmar planı dışında olup, tarım arazisidir. Bağ ve Zeytinlik 2334 7 16052,48 6.250.000,00 TL 187.500,00 TL 14:40 2026/46 Hassa Akbez Mah. İmar planı dışında olup, tarım arazisidir. Bağ ve Zeytinlik 2334 8 18881,81 7.300.000,00 TL 219.000,00 TL 14:50 2026/47 Hassa Akbez Mah. İmar planı dışında olup, tarım arazisidir. Bağ ve Zeytinlik 2335 9 8106,29 3.150.000,00 TL 94.500,00 TL 15:00

2- İhale için geçici teminat yüzde 3, kesin teminat ise ihale bedelinin yüzde 6’sı dır.

3- İhale 24.09.2026 tarihinde Perşembe günü yukarıda tabloda belirtilen ihale saatinde Hassa Belediyesi Toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye istekli çıkmaması veya ertelenmesi halinde aynı şartlarda 15.10.2026 tarihinde tekrardan ihale edilerek satışı yapılacaktır. İhaleye birinci başvurular 24.08.2026 tarihinden itibaren başlayıp 22.09.2026 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir. İhalenin ertelenmesi veya tekrardan ihale edilmesi halinde birinci ihaleden sonra ikinci başvurular 07.10.2026 tarihinden itibaren başlayıp 13.10.2026 tarihinde saat 17:00'de sona erecektir.

4- Devlet İhale Kanunu ve diğer kanunlardan ihaleye yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar. 2531 Sayılı Kamu Görevlilerinden Ayrılanların Yapamayacağı İşler Hakkında Kanun kapsamında olanlar ile ihale komisyonunda görev alanların bir ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ihaleye katılamazlar.

5- İhaleye katılacak olan gerçek kişiler son başvuru tarihi ve saatinden önce her ihale için ayrı ayrı başvuru dilekçesi, nüfuz cüzdan fotokopisi, yerleşim yeri belgesi, teklif veren tüzelkişi ise ticaret sicil tasdiknamesi veya oda kayıt sureti, şirketi temsile yetkili kişi olduğunu gösteren noterce düzenlenmiş yetki ve imza sirküleri, diğer tüzel kişilerde ise (dernek, federasyon, konfederasyon, kooperatif veya vakıf olması halinde) resmi makamlardan alınmış faaliyet belgesi, gayrimenkul alınması hususunda alınan noter onaylı genel kurul kararı, yetkili organlar tarafından yetkili kılınan temsilciye ait noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri, kamu kurumlarında yetki belgesi, ihaleye vekaleten iştirak edilecekse, ihalelere ve açık artırmalara iştirak, pey sürme, pey çekme, taşınır, taşınmaz, gayrimenkul kiraya veya satın alınmasıyla sözleşme imzalayabilir yetkilerini içeren noterce düzenlenmiş vekaletname ile ihaleye vekaleten katılacak olan kişinin imza sirküleriyle, Hassa Belediye Başkanlığının Türkiye Halk Bankası Hassa Şubesi TR04 0001 2001 7700 0007 0000 09 IBAN nolu teminatlar hesabına geçici teminat bedelini yatırdığına dair banka dekontu ile birlikte bizzat Hassa Belediyesi evrak kayıt birimine müracaat edeceklerdir. Elektronik ortamda yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6- İhale sözleşmesi, sözleşmeye davet tebliği yapıldıktan sonra yedi (7) gün içerisinde imzalanacaktır. İhale bedeli sözleşmeden sonra Hassa Belediye Başkanlığının Türkiye Halk Bankası Hassa Şubesi TR26 0001 2001 7700 0007 0000 01 IBAN nolu hesabına otuz (30) gün içerisinde peşin olarak yatırılacaktır. Ayrıca taksitli ödeme yapılmayacaktır. İhale bedeli sözleşme ile aynı gün içerisinde ödenmesi halinde kesin teminat bedeli alınmayacak olup diğer vergi harçları alınacaktır. İhale bedeli yatırılmadığı veya eksik ödendiği takdirde ihale iptal edilecektir. Yatırılan tutar ile geçici veya kesin teminat bedeli Hassa Belediyesine gelir olarak kayıt yapılacaktır.

7- İhale edilen taşınmazlar KDV vergisinden muaf olup, her türlü resim, vergi, harç damga ve karar pulu vb. vergi giderleri alıcıya ait olacaktır.

8- İhale uhdesinde kalan ancak ihale bedelini yatırmayanlar aynı taşınmazın ileri ki bir tarih de yeniden satışa çıkarıldığında daha ucuza ihale edilirse aradaki fark İcra İflas Kanunu kapsamında önceki uhdesinde kalandan tahsil edilir.

9- İhale şartnamesini Hassa Belediyesinin resmi web sitesi olan www.hassa.bel.tr veya Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak temin edilebilir.

İlan olunur. 24.08.2026 Hassa Belediye Başkanlığı