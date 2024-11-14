HATAY 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 14.11.2024 - 00:00

Esas No: 2024/21

Dosya No: 2024/1613

Sanık: MOHAMAD ALITHA Hamdan ve Farha oğlu 01/01/1981 Homs doğumlu

Suç: Kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün , tütün mamuller i, etil alkol , metanol ve alköllü içkiler olması

Suç Yeri: Hatay /Antakya

Suç Tarihi: 18/02/2020

Kanun Maddesi: CMK. Nun 231/11 ,5607 SY 3/18, 3/10, 3/22-262/1,52/2.

Verilen Ceza: 10 AY HAPİS ,20 TL ADLİ PARA

Yukarıda özeti yazılı kararın Tebligat Yasasının 28 ve müteakip maddeleri gereğince UlusalGazetede ve Genelİnternet Haber Sitesinde ilanına, ilan tarihinden itibaren iki haftasonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibareniki haftaiçinde kararı verin mahkememizeveya mahkememize gönderilmek üzerebulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek ve hakime onaylattırılmak koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Mahkememiz nezdindeAdana Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yasa yoluna başvurabileceği, yasal bir başvuru olmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.