İDİL SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN İLAN

Yayınlanma: 29.04.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/225 Esas

KARAR NO: 2023/91

MİRASÇI: BARSOM ATAK - MURAT ve SEYDİ oğlu, 15/04/1955 doğumlu,

MİRASÇI: HATUN GÜZEL -MURAT ve SEYDİ kızı, 01/01/1962 doğumlu,

MİRASÇI: NECMİYE EYYİ- MURAT ve SEYDİ kızı, 25/07/1959 doğumlu,

Mahkememizde açılan Vasiyetname Açılması (Noter) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizin 26/04/2023 tarih, 2021/225 esas ve 2023/91 sayılı kararı ile(Kabul) Tam Kabul kararı verilmiştir.HÜKÜM :

"1- Şırnak ili, İdil ilçesi, Haberli Köyü, Cilt no:58, Hane no:20, BSN: 9"de nüfusa kayıtlı bulunan Şao ve Eli'den olma, 01/01/1935 doğumlu, T.C 59269522976 kimlik numaralı Murat ATAK'ın 04/07/2020 tarihinde vefatı ile; 04/04/2017 tarih ve 01143 yevmiye nolu İdil Noterliği tarafından düzenlenen düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

2- Davanın mahiyeti icabı harç alınmasına yer olmadığına,

3- Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda mahkememize veya başka bir yer Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, sunulacak bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunularak tutanağa geçirilmek suretiyle gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. " karar verilmiş olup;

Tüm araştırmalara rağmen yukarıda bilgileri yazılı olan mirasçıların ikametgahı, meskeni ve işyeri adresi tespit edilemediğinden, adresi meçhul sayılan mirasçılar hakkındaki karar özetinin 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince ilanen tebliğine, Tebligat Kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına, Tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.25/04/2024