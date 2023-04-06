İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

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POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2018/433KARAN NO : 2022/233

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 26/04/2022 tarihli ilamı ile; 1-Sanık Halil Zemil'in (Hüseyin ve Avaş oğlu, 01/01/1973 RAKKA) üzerine atılı mağdur Ahmet Hammed'e karşı ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan TCK. nun 109/1 1 yılhapis cezası ile cezalandırılmasına,TCK 109/3.b maddesi uyarınca cezasında 1 kat artırım yapılarak2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 8ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK nın 53/1-2-3 maddesi ve fıkralarının uygulanmasına, 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,

2-Sanık Hüseyin El İbrahim'in (Muhammed ve Fatma oğlu, 1998 RAKKA doğumlu) üzerine atılı mağdur Ahmet Hammed'e karşı ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' TCK. nun 109/1 maddesi uyarınca 1 yılhapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 109/3.b maddesi uyarınca cezasında 1 kat artırım yapılarak2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK nın 53/1-2-3 maddesi ve fıkralarının UYGULANMASINA, 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,

3-Sanık Saddam Zemil'in (Halil ve Ayşe oğlu, 14/03/1996 RAKKA doğumlu,) üzerine atılı mağdur Ahmet Hammed'e karşı ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan TCK. nun 109/1 maddesi uyarınca 1 yılhapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 109/3.b maddesi uyarınca cezasında 1 kat artırım yapılarak2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5237 sayılı TCK nın 53/1-2-3 maddesi ve fıkralarının UYGULANMASINA, 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL SÜRE İLE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA

4-Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Hüseyin Al İbrahim'in ( Halil ve Coze oğlu, 01/01/2001 RAKKA doğumlu,) üzerine atılı mağdur Ahmet Hammed'e karşı ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçundan TCK. nun 109/1 maddesi uyarınca 1 yılhapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 109/3.b maddesi uyarınca cezasında 1 kat artırım yapılarak2 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, SSÇ nin olayı işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup 18 yaşını tamamlamamış olması sebebi ile yaş küçüklüğü göz önüne alınarak TCK 31/3 maddesi gereğince 1/3 oranında indirim yapılarak 1 yıl 4 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK. nun 62/1 maddesi uyarınca takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına, kanuni ve takdiri başkaca artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasın 5271 sayılı CMK’nın 231/5 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, SSÇ nin 5395 sayılı kanunun 23. maddesi gereğince 3 YIL süreyle denetim süresine tabi tutulmasına,bu süre içerisinde takdiren denetimli serbestlik tedbiri olarak herhangi bir yükümlülükyüklenmesineyer olmadığına,

5-Sanık Abdulselam El Humeydi yönünden dosyanın TEFRİKİNE, tefrik edilen dosya üzerinden yakalamanın DEVAMINA, karar verilmiş,

Katılan Ahmet HAMMEDI, (Mahmut ve Yezi oğlu, 01/01/1997 Rakka doğumlu), sanık Hüseyin El İbrahim'in(Muhammed ve Fatma oğlu, 1998 RAKKA doğumlu,), sanık Saddam Zemil'in (Halil ve Ayşe oğlu, 14/03/1996 Rakka doğumlu,) suça sürüklenen çocuk (SSÇ) Hüseyin Al İbrahim'in ( Halil ve Coze oğlu, 01/01/2001 RAKKA doğumlu) tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu açık olarak katılan Ahmet HAMMEDI'ye, sanık Hüseyin El İbrahim'e, sanık Saddam Zemil'ye ve (SSÇ) Hüseyin Al İbrahim'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Yazı İşleri Müdürü 157019

e-imza Hakim 215417

e-imza

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