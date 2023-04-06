İLAN POZANTI ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2019/226KARAN NO : 2020/129

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 16/07/2020 tarihli ilamı ilebina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 142/2-h maddesi uyarınca takdiren alt sınırdan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK 143 maddesi gereğince 1/2 oranında arttırım yapılarak 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, TCK nun 168/1 maddesi uyarınca verilen cezanın takdiren 2/3 oranında indirilerek 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 5237 sayılı TCK nın 53/1-2-3 maddesi ve fıkralarının UYGULANMASINA, karar verilen Halil ve Covze oğlu, 01/01/2001 RAKKA doğumlu HÜSEYİN AL İBRAHİM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

Yukarıda karar özeti yazılı kararın tebligat kanununun 28 ve müteakip maddeleri gereğince ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 7 gün içinde kararı veren mahkemeye veya bulunan yer mahkemesine verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşulu ile zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle Adana Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olarak sanıkHÜSEYİN AL İBRAHİM'e İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

#ilangovtrBasın No: ILN01808585