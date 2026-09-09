İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İSTANBUL 10. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

DOSYA NO: 2025/229 Esas

KARAR NO: 2026/457

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 07/07/2026 tarihli ilamı ile Hırsızlık suçundan 7 Yıl 6 Ay Hapis Cezası ve İşyeri Dokunulmazlığı İhlali suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması kararı verilen Aleksey- İrina oğlu, 1979 Moldova doğumlu, Sanık Stepan GAIDARLİ tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar ve istinaf dilekçesi tebliğ edilememiştir.

Sanık Stepan GAIDARLİ müdafiinin istinaf dilekçesinde özetle; Müvekkili hakkında verilen hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarını istinaf ettiğini beyan etmiştir.

Sanık Stepan GAIDARLI'ya tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ve istinaf dilekçesinin ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TÜRKİYE GENELİ 50.000 ÜSTÜ GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE GENEL BİR İNTERNET HABER SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF yasa yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine, karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 07/09/2026.