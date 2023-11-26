İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26 Kasım 2023

ESAS NO: 2020/373 Esas



KARAR NO: 2023/596

Davacı SONGÜL AYDOĞAN aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememiz 2020/373 Esas 2023/596 Karar sayılı dosyasında; Davanın KABULÜ ile; - BİTLİS İli, BİTLİS MERKEZ İlçesi, SEKİZAĞUSTOS Köyü/mah. Cilt 8, Hane 210, BSN: 28 nüfusa kayıtlı, 16402273836 T.C Kimlik numaralı, ALİ ve AYŞE'den olma, GERGER 15/06/1984 doğumlu davacı SONGÜL AYDOĞAN ile aynı hanede BSN: 10 nüfusa kayıtlı,29368247742 T.C Kimlik numaralı, ABDİ ve FAHRİ'den olma, BİTLİS 01/08/1983 doğumlu davalı NURULLAH AYDOĞAN'nın T.M.K.nun 166/1. maddesi uyarınca BOŞANMALARINA, Müşterek çocuklar 56179020134 T.C Kimlik numaralı FATİH 16/11/2008 doğumlu Ayşenaz Aydoğan ve 55498041950 T.C Kimlik numaralı ÜSKÜDAR 10/10/2014 doğumlu Rüzgar Mete Aydoğan'ın velayetlerinin davacı anneye bırakılmasına, Davalı baba ile müşterek çocukların her ayın 1.hafta sonları Cumartesi günü saat 14:00'dansaat 18:00'e kadar, dini bayramların 2. günleri saat 14:00'dansaat 18:00'e kadar yatısız olmak şartıyla şahsi münasebet tesisine, Mahkememizin 17/07/2020 tarihli ara kararı ile müşterek çocuklarAyşenaz Aydoğan ve Rüzgar Mete Aydoğan yararına ayrı ayrı aylık 250'şer TL'den toplamda aylık 500 TL tedbir nafakalarının davacının beyanı da nazara alınarak 03/10/2023 tarihi itibariyle KALDIRILMASINA, Davacının müşterek çocuklar yararına tedbir veiştirak nafakası talebi bulunmadığından bu hususta KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, Kullanılmayan avansın karar kesinleştikten sonra ilgili tarafa iadesine, Davacı tarafından yapılan 536,05 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, Davacının 06/06/2023 adli yardım talebi kabul edilmekle suçüstü ödeneğinden karşılanan 5.376,00 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Bakiye 215,45 TL harcın davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, Dair; davacının yüzünde, davalını yokluğunda kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize ya da başka yer mahkemesine müracaat ederek İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmek üzere verilecek bir dilekçe ile İstinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatılmış olup, adresi tespit edilemeyen davalı NURULLAH AYDOĞAN'a karar tebliği yerine geçmek üzere ilan yolu ile tebliğ olunur. 23/11/2023