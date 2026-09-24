İSTANBUL 4.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

MEDİKAL GAZ (TÜPLÜ) VE LİKİT OKSİJEN GAZ (TANK) SATIN ALINACAKTIR

KHHB-4'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 2027 YILI MEDİKAL GAZ (TÜPLÜ) VE LİKİT OKSİJEN GAZ (TANK) ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2026/1674050

1- İdarenin

1.1. Adı : T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-4

1.2. Adresi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak Başkanlık Binası ŞİŞLİ/İSTANBUL

1.3. Telefon numarası: 02123861330

1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati: 22.10.2026 - 10:00

2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Toplantı Salonu 19 Mayıs Mahallesi Halaskargazi Caddesi Etfal Sokak Başkanlık Binası 3.Kat Şişli/İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı: KHHB-4'E BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ İÇİN 2027 YILI MEDİKAL GAZ (TÜPLÜ) VE LİKİT OKSİJEN GAZ (TANK) ALIMI

3.2. Niteliği, türü ve miktarı: 2 KISIM

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer: BEŞİKTAŞ SAİT ÇİFTÇİ DEVLET HASTANESİ SARIYER AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ İSTANBUL BEYOĞLU GÖZ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ İSTANBUL İSTİNYE DEVLET HASTANESİ İSTANBUL OKMEYDANI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SBÜ İSTANBUL BALTALİMANI METİN SABANCI KEMİK HASTALIKLARI E.A.H. PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ./EYÜPULTAN DEVLET HASTANESİ

3.4. Süresi/teslim tarihi : Sağlık tesislerince, yüklenici firmanın sipariş hattı ve/veya telefonlarına, faks ya da e-posta adresinden birine yazılı siparişlerini bildirecektir. İlgili sağlık tesisindeki sorumlu/ilgili personelinin sözlü, faks veya yazılı talebi yüklenici firma tarafından hizmeti aksatmayacak şekilde, sağlık tesisi idaresinin ihtiyaç bildirmesinden itibaren bütün talepler teknik şartname hükümlerine uygun olarak en geç 24 (yirmi dört) saat (Acil durumlar hariç) içerisinde karşılanacaktır. Hafta sonu tatili ve diğer resmi tatil günlerinde dolması gereken tank ve tüpler saat gözetilmeden doldurulacak, hastane hizmetinde kesinti oluşturulamayacaktır. Teslimatlar muayene kabul komisyonu huzurunda gerçekleştirilecektir Her türlü teslimat/iş ve işleyiş planlaması sözleşme son tarihi olarak 31/12/2027 tarihi esas alınacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedenden dolayı geç imzalanması durumu da dahil olmak üzere sözleşme bitiş tarihi 31/12/2027'dir

3.5. İşe başlama tarihi: 01.01.2027

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:

4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:

4.1.1. Teklif mektubu.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

4.1.3. Geçici teminat.

4.1.4. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Depolama ve Dağıtım İzin Belgesi

Dolum Bayisi Belgesi

Mesul Müdürlük Belgesi

Satış Bayisi Belgesi

Üretici Belgesi

4.3.2. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

İzin Belgesi (10/09/2015 tarih ve 29471 sayılı tebliğ gereğince)

TS EN ISO 9809-01 ve/veya TS EN ISO 9809-02 ve/veya TS EN ISO 9809-03 standartlarına uygunluk belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8- Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.