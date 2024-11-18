İSTANBUL 5.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

DİŞ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -5

Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2025 Yılı Diş Sarf Malzeme Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1527352

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -5

b) Adresi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Satınalma Birimi Uğur Mumcu Mah. 2114 Sk. No:19-21 SULTANGAZİ / İSTANBUL - Sultangazi / İSTANBUL Sultangazi/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2129871100 - 2125222861

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: Başkanlığımıza Bağlı Sağlık Tesisleri İçin 2025 Yılı Diş Sarf Malzeme Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 12 Aylık /128 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 1- Arnavutköy Devlet Hastanesi, 2- Bayrampaşa Devlet Hastanesi, 3- Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 4- İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 5- Sultangazi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, 6- Topçular Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi: Sağlık Tesislerinin yazılı talebi / Siparişi (Faks, Posta, E- Mail vb.) doğrultusunda istenilen miktarlar 7 (yedi) iş günü içerisinde ilgili sağlık tesislerinin depolarına peyder pey veya tek seferde teslim edilecektir. Muayene ve kabul komisyonu huzurunda mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) arası malzemeler teslim alınacak ve gerekli işlemler yapılacaktır. Her türlü teslimat/iş ve işleyiş planlaması sözleşme son tarihi olarak 31/12/2025 tarihi esas alınacaktır. Sözleşmenin herhangi bir nedende dolayı geç imzalanması durumu da dahil olmak üzere sözleşme bitiş tarihi 31/12/2025'dir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 09.12.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-5 Satınalma Birimi Uğur Mumcu Mah. 2114 Sk. No:19-21 Sultangazi / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:

Satış Merkezi Yetki Belgesini

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:

KAPSAM DIŞI

ÜTS BİLGİLERİ

ÜTS BİLGİLERİ,

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.