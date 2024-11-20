İSTANBUL 6.BÖLGE KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI

Yayınlanma: 20.11.2024 - 00:00

2025 YILI KHHB-6 KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-6

2025 Yılı Khhb-6 Kırtasiye Malzemesi Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/1561987

1-İdarenin

a) Adı: İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-6

b) Adresi: İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 Zuhuratbaba Mah.Dr.Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 Zuhuratbaba BAKIRKÖY/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2124546100 - 2124546188

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: 2025 Yılı Khhb-6 Kırtasiye Malzemesi Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: 104 Kalem Kırtasiye Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 1-Beylikdüzü Devlet Hastanesi 2-SBÜ İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 3-Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi 4-Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi 5-Çatalca İlyas Çokay Devlet Hastanesi 6-Başakşehir Devlet Hastanesi 7-Silivri Devlet Hastanesi 8-SBÜ İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi EAH 9-Küçükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 10-Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi 11-Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi 12-Beylikdüzü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 13-Başakşehir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 14-Avcılar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 15-Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin süresi 31/12/2025 tarihinde sona erecektir. İşe başlama tarihinden itibaren sözleşmenin bitiş tarihine kadar İdareye bağlı sağlık tesislerinin yazılı siparişi üzerine 7 (Yedi) iş günü içerisinde sağlık tesislerinin depo/depolarına peyder pey teslim edilecektir. Hastanenin ihtiyaçları doğrultusunda, gereksiz stok maliyetleri oluşturmamak kaydıyla stok gün süresi dikkate alınarak sipariş planlanacaktır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı gün işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 12.12.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı - 6 Satın Alma İhale Uygulama Birimi Toplantı Salonu (Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cd. No:25/2 Bakırköy/İSTANBUL)

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Numune sunulması istenmektedir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.