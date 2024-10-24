İSTANBUL ANADOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 24.10.2024 - 00:00

ESAS NO: 2021/1665 Esas

KARAR NO: 2023/106

Mahkememizde müteveffa Celal ŞAHİN (209*****440) hakkında açılan Vasiyetname Açılması davasının yapılan açık yargılaması sonunda verilen 19/01/2023 tarihli ilamı ile;

"Müteveffa Celal ŞAHİN'e ait Kartal 13.Noterliği 04/08/2015 Tarih 13070 yevmiye sayılı düzenlenme şeklindeki vasiyetnamenin ve Kartal 13.Noterliği 06/08/2015 Tarih 13245 yevmiye sayılı düzenleme şeklindeki vasiyetnameden dönme evrakının mahkememiz huzurunda açılıp okunduğunun TESPİTİNE,

2-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair bir kısım mirasçıların yüzüne karşı gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Bölge Adliye Mahkemesi İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.19/01/2023" şeklinde hüküm kurulmuş olup, yargılama aşamasında ilanına karar verilen lehine vasiyet yapılan Türkmenistan uyruklu OGULDZHEMAL BABAYEVA (994*****268)'ya gerekçeli karar hükmün iş bu ilan ile tebliğine,

İlanın gazetede yayınlanmasından 15 gün sonra Tebligat Kanunun 29.maddesi ve ilgili maddeleri uyarınca tebliğin ilgili yapılmış sayılmasına,

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.07/10/2024