İSTANBUL ANADOLU 25. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 26.10.2024 - 00:00

Dosya No: 2022/23

Karar No: 2023/781

Elde veya Üstte Taşınan Eşyayı Özel Beceri İle Almak Suretiyle Hırsızlık suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyamızın 16/11/2023 tarihli ilamı ile 5237 sayılı TCK 142/2-b maddesi gereğince neticeten TCK nun 62. maddesi gereğince 1/6 oranında indirim yapılarak 4 yıl 2 ay hapis cezası ilecezalandırılan,en sonCihangir Mahallesi Feride Sk. Taksim No:17 Beyoğlu/ İSTANBUL adresinde ikamet eden Machi Fatıma oğlu 09/07/1996 Fas doğumlu BAZAR IBRAHIM tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hükmün GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 21/10/2024