İSTANBUL ANADOLU BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL ANADOLU 1. BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/256692 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/256692 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Muhammen Kıymeti
TL
Adedi
Cinsi
Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
2.280.000,00
1
Taşıt
34KOD315 plakalı, 2023 model, audı marka, audı a3 sedan 35 turbo fsı 150 hp a tipli, wauzzzgy6ra011506 şasi no'lu, yakıt tipi benzin-elektrik, vites tipi otomatik, rengi gri, aracın kaporta aksamında gözle görülür ağır bir hasar olmadığı, aracın kapılarının açıldığı, araç iç aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, torpido aksamında sorun olmadığı, döşemelerinde kullanımdan dolayı kirlenmelerin olduğu, aracın motor kaputunun açıldığı, motor ve mekanik aksamında gözle görülür bir eksik olmadığı, araç motor ve mekanik aksamlarında sorun gözükmediği, aracın boya aksamında kullanımdan dolayı muhtelif çiziklerin olduğu tespit edilmiştir. (aracın bulunduğu yediemin otoparkında ki fiziki şartlar, aracın hali hazırda ki durumu yeteri kadar temiz olmadığı için boya ölçmeye elverişli olmadığı, boya ölçümü sonucunda sağlık sonuç elde edilemeyeceğinden aracın boyalı ve lokal boyalı parçaları tespit edilememiş olup, aracın gözle görünen boya hasarları tespit edilmiştir.) aracın anahtarı ve ruhsatı yoktur.
• Satışa Çıkartılan Araç
Öz Emniyet Yediemin Otoparkı Aydınlı Mah Aydınlık Cad. No :55 Tuzla/İSTANBUL Adresindedir.
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 10:41
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2026 - 10:41
Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2026 - 10:41
21/05/2026 (İİK m.114/4)