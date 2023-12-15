İSTANBUL B. B. BŞK. SATIN ALMA DAİRE BŞK. İHALE İŞLERİ ŞUBE

Yayınlanma: 15 Aralık 2023

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

TİYATRO SAHNE, DEKOR MALZEMELERİ İLE ÇEŞİTLİ OYUN AKSESUARLARI SATIN ALINACAKTIR

"Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" Adlı Oyunda Kullanılmak Üzere Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1366926

1- İdarenin

a) Adı: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Harbiye Mah. Darülbedai Cad. No:3 Harbiye Şişli/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 212 455 39 00 - 212 449 51 39

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhale konusu mal alımın

a) Adı: "Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?" Adlı Oyunda Kullanılmak Üzere Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı: 88 kalem tiyatro oyunu için kullanılacak muhtelif sahne, dekor malzemeleri ile çeşitli oyun aksesuarları temini

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Şişli ilçesi Harbiye Mahallesine bağlı Cemil Topuzlu açık hava sahnesinin içerisinde bulunan ambar depomuzdur.

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır. İdarenin Şişli İlçesi Harbiye Mahallesi'ne bağlı Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nin içerisinde bulunan ambar deposuna en geç 30 gün içerisinde malzemelerin tamamı teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanacaktır.

3- İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 05.01.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bakırköy Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 Bakırköy/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

Marka/Model;

İstekliler, Birim Fiyat Tekli Cetvelinde belirtilen Allık, Far, Pat, Gobelin Tül ve Konnektör kalemlerini, açık şekilde yazılmış Marka/Model bilgilerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan edeceklerdir. Beyan etmeyen istekliler ile Teknik Şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İdari şartnamenin 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamındaki istekliler, teknik şartnamedeki teknik verileri tevsik etmek amacı ile teklif ettikleri Allık, Far, Pat, Gobelin Tül ve Konnektör ürünlerinin Marka/Model bilgilerine ait belgeleri idareye sunacaklardır. Marka/Model bilgilerini 36.1. veya 36.1.1. maddesi kapsamında sunmayan isteklilerin teklifleri ile Marka/Model bilgelerini sunup, Teknik Şartnamede belirtilen kriterleri sağlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.