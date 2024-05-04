İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 4. HUKUK DAİRESİ'NDEN

Yayınlanma: 04.05.2024 - 00:00

ESAS NO: 2024/475

KARAR NO: 2024/940

Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalı Rıdvan Uzun, vd. Aleyhine aleyhine açılan Vakıf Yöneticilerinin Görevden Alınması davasında verilen karar ilamı ile davacı vekilinin temyiz dilekçesinin davalılardan Rıdvan Uzun' nun yurt içi ve yurt dışında yapılan tüm araştırmalarıa rağmen tebligata yarar açık adresi bulunamadığından ve davalıya tebligat y apılamadığından;

HÜKÜM:

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesinin 2024/475 Esas, 2024/940 Karar sayılı ve 13/03/2024 tarihli karar ilamı ile davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekilinin 03/04/2024 tarihli temyiz dilekçesinin aşağıdaki gibi ilanen tebliğine karar verilmiş olup;

1- Usûl ve yasaya uygun İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 20/02/2020 tarih, 2018/166 Esas 2020/117 Karar sayılı kararına yönelik tarafların istinaf başvurusunun 6100 Sayılı HMK'nın353/1-b/1. maddesi gereğince ayrı ayrı ESASTAN REDDİNE

2- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL maktu istinaf karar ve ilam harcının, peşin yatırılan 54,40 TL'nin mahsubuyla bakiye 373,2?0 TL harcın davacıdan tahsiliyle Hazineye gelir kaydedilmesine,

3- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL maktu istinaf karar ve ilam harcının, peşin yatırılan 54,40 TL'nin mahsubuyla bakiye 373,20 TL harcın davalı Fatih Başar'dan tahsiliyle Hazineye gelir kaydedilmesine,

4- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL maktu istinaf karar ve ilam harcının, peşin yatırılan 54,40 TL'nin mahsubuyla bakiye 373,20 TL harcın davalı İsmet Koç'dan tahsiliyle Hazineye gelir kaydedilmesine,

5- 492 Sayılı Harçlar Kanunu gereğince alınması gereken 427,60 TL maktu istinaf karar ve ilam harcının, peşin yatırılan 54,40 TL'nin mahsubuyla bakiye 373,20 TL harcın davalı Ahmet Düzgün'den tahsiliyle Hazineye gelir kaydedilmesine,

Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, 20/07/2017 tarih ve 7035 Sayılı Kanunun 31. maddesiyle değişik 6100 Sayılı HMK'nın 361/1. maddesi gereğince, kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulunma yolu açık olmak üzere, oy birliğiyle karar verildi. 13/03/2024 " şeklinde karar verildiği nedeniyle işbu karar ilamı ile davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekilinin 03/04/2024 tarihinde vermiş olduğu temyiz dilekçesi ile " Yerel ve İstinaf mahkemesinin hükmünün sadece birinci fıkrasındaki davaya konu edilen davalı vakfın 29/04/2017 tarih 689 sayılı K.H.K. nın 3. Mad. Kapsamında kapatıldığından, davalı yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmasına ilişkin talepler hakkında karar verilmesine yer olmadığı yönündeki karar yönünden temyiz incelemesi sonrasında kararın bozulmasına davanın tamamının kabulüne karar verilmesi istenmiş olmakla " karar ilamı ile temyiz dilekçesi özetinin davalı RIDVAN UZUN 'a tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.03/04/2024