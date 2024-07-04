İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 04.07.2024 - 00:00

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HİZMET İYİLEŞTİRME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğünün teşkilat yapısı ve bu yapıda yer alanların görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a. Büyükşehir Belediye Meclisi: İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisini,

b. Çalışan Personel: Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli memur, sözleşmeli personel, işçi statülü personel ile diğer personeli,

c. Daire Başkanı: Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğünün bağlı olduğu ilgili Daire Başkanını,

Hizmet Envanteri: Vatandaşa sunulan hizmetlerin bilgileri ve mevzuatının yer aldığı tabloyu,

d. Hizmet Standartları: Vatandaşa sunulan hizmetlerin adı, başvuruda istenen belgeler, ne kadar sürede tamamlanacağına ilişkin bilgilerin yer aldığı tabloyu,

e. Kurum: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

f. Müdür Yardımcısı: Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğünde, 22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde görev yapan kadrolu Müdür Yardımcısını,

g. Süreç Yönetim Sistemi: Bir kurumun süreçlerinin sistematik bir şekilde tanımlanması, izlenmesi, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi esaslarına dayanan yönetim anlayışını,

Şef: Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğünde görev yapan kadrolu Şefi,

h. Şube Müdürlüğü: Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğünü,

Şube Müdürü: Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğünde görev yapan Şube Müdürünü,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat, Görev, Yetki ve Sorumluluklar

Teşkilat

MADDE 5- (1) Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğü idari teşkilatı; şube müdürü, müdür yardımcısı, şef, memur, sözleşmeli personel, işçi, geçici işçi ve diğer personelden oluşur.

(2) Birim içi teşkilat yapıları, şef görevlendirmesi usulüne uygun olarak yapılır.

Şube müdürlüğünün görevleri

MADDE 6- (1) Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır:

a. Süreç Yönetim Sistemini kurmak, dokümante etmek; sistemin elektronik ortamda erişilebilirliğini, güncelliğini sağlamak ve süreç iyileştirme faaliyetlerini koordine etmek,

b. Kurumun vatandaşa temas eden hizmet noktalarında, belirlenen hizmet standartlarına göre açık ve gizli olarak Hizmet Kalite Denetimini yapmak, Kurum birimlerine düzeltici/önleyici iyileştirme önerileri oluşturmak,

c. Kurumun hizmet standartları ve hizmet envanterinin oluşturulmasını koordine etmek, bu standart ve envanterin internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak ve güncelliğini takip etmek,

Kurumun yaptığı hizmetleri, vatandaş gözüyle deneyimlenmesi amacıyla etkinlikler gerçekleştirmek, bu etkinliklerden elde edilen gözlemlerin kayıt edilerek raporlanmasını sağlamak, iyileştirmeye açık alanlar için aksiyon oluşturmak ve takip etmek,

d. Operasyonel riskleri, bu risklerin risk seviyelerini, bu risklere karşı alınacak aksiyonları belirleyerek süreç sahiplerine bildirmek.

Şube müdürünün görevleri

MADDE 7- (1) Şube Müdürünün görevleri şunlardır:

a. Çalışmaları yazılı ve sözlü talimatlarla yürütmek,

b. Şube Müdürlüğünü sevk ve idare etmek, Müdürlüğün disiplinini sağlamak,

c. Personel arasında görev dağılımı yapmak,

Şube Müdürlüğünde çalışan personelin amiri olarak, her statüdeki personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapmak,

d. Şube Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirlemek,

e. Şube Müdürlüğü bünyesindeki şefliklerin iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetmek,

f. Şube Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

g. Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Şube müdürünün yetkileri

MADDE 8- (1) Şube Müdürünün yetkileri şunlardır:

a. Şube Müdürlüğünün görevlerine ilişkin karar vermek, tedbir almak ve bu kararları uygulatmak,

b. Şube Müdürlüğü ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkilisi olmak,

c. Şube Müdürlüğüne bağlı çalışanları denetlemek ve karşılaşılan aksaklıkları gidermek,

Çalışan personelin yıllık izin kullanma dönemlerini tespit etmek.

Şube müdürünün sorumlulukları

MADDE 9- (1) Şube Müdürü; görevlerinin yerine getirilmesinden, yetkilerini zamanında ve gereğince kullanmasından Daire Başkanına karşı sorumludur.

Müdür yardımcısı

MADDE 10- (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Şube Müdürüne karşı sorumludur.

Şef

MADDE 11- (1) Şube Müdürlüğü bünyesinde yapılan görev dağılımı neticesinde kendilerine verilen görevleri, mevzuata uygun olarak yürütür ve yerine getirilmesini sağlar.

(2) Bağlı bulunduğu üst makama karşı sorumludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan hükümler

MADDE 13 - (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 12/10/2016 tarihli ve 1650 sayılı kararı ile kabul edilen Hizmet İyileştirme Şube Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.