İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma: 10.02.2025 - 00:01

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

Sıra No

Encümen Kayıt No

İlçe/

Mahalle

Ada No

Parsel No

Alanı

(m²)

Satılacak Hisse Oranı

Halihazır Durumu

Vakfiye Bilgisi

İmar Durumu

Cinsi

Muhammen Bedeli

(TL)

Geçici Teminat

(TL)

Şartname Bedeli

(TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

726

Beyoğlu/

Kemankeş

77

48

335 m²

Tamamı

İşgalli

Yok

Turizm + Hizmet + Ticaret Alanı

Arsa

119.930.000,00

3.597.900,00

10.000,00

26.02.2025

10.15

2

232

Bakırköy/

Şenlik

278

150

589,15 m²

Tamamı

Boş

Yok

Konut

Alanı

Arsa

48.604.875,00

1.458.146,25

10.000,00

26.02.2025

10.15

3

736

Fatih/

Hatip Muslahattin

2281

7

155 m²

Tamamı

Boş

Yok

Konut

Alanı

Arsa

18.600.000,00

558.000,00

10.000,00

26.02.2025

10.15

4

725

Eyüpsultan/

Alibeyköy

651

19

308,17 m²

Tamamı

Boş

Yok

Konut

Alanı

Arsa

17.719.775,00

531.593,25

10.000,00

26.02.2025

10.15

5

751

Bağcılar/

Kirazlı

0

2120

253 m²

Tamamı

Boş

Yok

MİA-1 alanı +

Yola Terk

Arsa

16.445.000,00

493.350,00

10.000,00

26.02.2025

10.15

6

722

Sancaktepe/

Samandıra

6775

1

566,13 m²

Tamamı

Boş

Yok

Konut Alanı + Yola Terk

Arsa

15.851.640,00

475.549,20

10.000,00

26.02.2025

10.15

1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul

2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü

3) İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL

Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33

4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif mektubunu havi iç zarf.

b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti.

c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).

d) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).

e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.

g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.

h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.

i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.

j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

5) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.

6) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.

7) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 26 Şubat 2025 saat 10:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

8) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 25 Şubat 2025 Saat: 15:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.

9) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

11) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

#ilangovtr Basın No: ILN02169217