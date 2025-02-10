İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.
Sıra No
Encümen Kayıt No
İlçe/
Mahalle
Ada No
Parsel No
Alanı
(m²)
Satılacak Hisse Oranı
Halihazır Durumu
Vakfiye Bilgisi
İmar Durumu
Cinsi
Muhammen Bedeli
(TL)
Geçici Teminat
(TL)
Şartname Bedeli
(TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1
726
Beyoğlu/
Kemankeş
77
48
335 m²
Tamamı
İşgalli
Yok
Turizm + Hizmet + Ticaret Alanı
Arsa
119.930.000,00
3.597.900,00
10.000,00
26.02.2025
10.15
2
232
Bakırköy/
Şenlik
278
150
589,15 m²
Tamamı
Boş
Yok
Konut
Alanı
Arsa
48.604.875,00
1.458.146,25
10.000,00
26.02.2025
10.15
3
736
Fatih/
Hatip Muslahattin
2281
7
155 m²
Tamamı
Boş
Yok
Konut
Alanı
Arsa
18.600.000,00
558.000,00
10.000,00
26.02.2025
10.15
4
725
Eyüpsultan/
Alibeyköy
651
19
308,17 m²
Tamamı
Boş
Yok
Konut
Alanı
Arsa
17.719.775,00
531.593,25
10.000,00
26.02.2025
10.15
5
751
Bağcılar/
Kirazlı
0
2120
253 m²
Tamamı
Boş
Yok
MİA-1 alanı +
Yola Terk
Arsa
16.445.000,00
493.350,00
10.000,00
26.02.2025
10.15
6
722
Sancaktepe/
Samandıra
6775
1
566,13 m²
Tamamı
Boş
Yok
Konut Alanı + Yola Terk
Arsa
15.851.640,00
475.549,20
10.000,00
26.02.2025
10.15
1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane-Fatih/İstanbul
2) İhale Usulü: 2886 Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Emlak Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 99 Fax: 0212 449 51 33
4) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aşağıdaki belgelerle birlikte kapalı zarf içerisinde İhale Komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
a) Teklif mektubunu havi iç zarf.
b) Gerçek kişiler için Kanuni ikametgah ve nüfus cüzdanı sureti.
c) Tüzel kişiler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).
d) Yabancı istekliler için, Türkiye’de tebligat adresi göstermesi (adres beyanı).
e) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
f) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküsü.
g) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza beyannamesi.
h) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na uygun olarak düzenlenmiş Geçici Teminat.
i) Vekâleten katılınması halinde noter tasdikli vekâletname.
j) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d), (e), (f),(g) ve (i) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
5) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
6) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
7) İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerle birlikte İhale şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç 26 Şubat 2025 saat 10:00’a kadar Belediye Encümeni’ne (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümen Şube Müdürlüğü Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) sıra numaralı alındı belgeleri karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
8) Teminat bedelini nakit olarak yatırmak isteyen istekliler, en geç 25 Şubat 2025 Saat: 15:00’a kadar Belediyeden (İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Encümen Şube Müdürlüğü, Saraçhane/Fatih/İSTANBUL) alacakları Teminat Müzekkeresi ile Teminat bedelini Belediyenin ilgili banka hesabına yatıracak ve makbuzunu İhale Komisyonu’na teslim edeceklerdir.
9) Söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup istenen bütün bilgi ve belgelerin bu kanuna uygun olması gerekmektedir.
10) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
11) Telgraf veya Faks’la yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.