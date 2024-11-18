Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

ŞİŞLİ HİZMET MERKEZİNDEN

İşveren Adı Soyadı: HALUK ÇAKIROĞLU-HÇ İNSAN KAYNAKLARI

İşyeri Adresi: Bozkurt Mah. Ergenekon Cad. No:41/34 Şişli/İSTANBUL

06.06.2024 tarihli ve 16134684 sayılı yazımızla; 4904 Sayılı sayılı Türkiye İş Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanunu 20/b bendine (Kurumdan izin almadan veya yetkisi iptal edilmesine rağmen geçici iş ilişkisi düzenlemek) muhalefet ettiğiniz tespit edilmiş olup 2023 yılı esas olmak üzere 298.592,00 TL (ikiyüzdoksansekizbinbeşyüzdoksanikiTürkLirası) idari para cezasına karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen idari para cezası ile ilgili olarak; 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 27/1’inci maddesi gereği idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç 15 gün içerisinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebileceği, itiraz halinde itiraz dilekçesinin bir örneğinin İl Müdürlüğümüze verilmesi/gönderilmesi gerektiği, bu süre içinde itiraz edilmemesi halinde cezanın kesinleşeceği, bununla birlikte kanun yoluna başvurulmasının takip ve tahsil sürecini durdurmayacağı, 5326 sayılı Kanunu’nun 17/6’ncı maddesi gereği idari para cezasının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödenmesi halinde cezadan %25 oranında indirim yapılacağı, 5326 sayılı Kanunu’nun 17/3’üncü maddesi gereği idari para cezasını ekonomik durumunuzun müsait olmaması nedeniyle peşin ödeyemediğiniz takdirde, indirimsiz miktar üzerinden cezanın tebliğ tarihinden itibaren 30 (otuz) günlük kanuni ödeme süresi içerisinde, Müdürlüğümüze başvurmanız ve talebinizin uygun bulunması halinde, ilk taksiti peşin ödemek suretiyle bir yıl içinde ve dört eşit taksit olarak ödeme hakkınızın bulunduğu, taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde kalan kısmının tamamının tahsil edileceği, İdari para cezasının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde İl Müdürlüğümüzün T.C. Halk Bankası İstanbul Karaköy Şubesi IBAN: TR900001200914200079000009 no.lu Kurum Hesabına ödenerek, ödendi makbuzunun bir örneğinin Müdürlüğümüze verilmesi/gönderilmesi gerektiği, İdari para cezasının 30 (otuz) gün içerisinde ödenmemesi halinde, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre takip ve tahsili için hakkınızda icra takibi başlatılacağı, Gerek taksitlendirmenin, gerekse peşin ödemenin kanun yoluna başvurma hakkınızı etkilemeyeceği Sulh Ceza Hakimliğine başvurulması halinde, Kurumu temsil yetkisi Hacı Mimi Mah. Lüleciler Caddesi No:4 Tophane Beyoğlu/İstanbul adresinde yerleşik İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne ait olup tebligatın belirtilen adrese yapılması gerekmektedir.

İlanen tebliğ olunur.