Yayınlanma: 13 Ekim 2023

KIRTASİYE MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binasında Kurulu bulunan mahkeme kalemleri ve savcılık bürolarında kullanılmak üzere 18 Kısım oluşan muhtelif kırtasiye malzemesi alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2023/1099784

1-İdarenin

a) Adı: İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

b) Adresi: Merkez Mah.. Abide-i Hürriyet Cad. No:223 34381 ÇAĞLAYAN ŞİŞLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası: 2123757148 - 2123757585

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı: İstanbul Adalet Sarayı Hizmet Binasında Kurulu bulunan mahkeme kalemleri ve savcılık bürolarında kullanılmak üzere 18 Kısım oluşan muhtelif kırtasiye malzemesi alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı: İstanbul Adalet Sarayının Kırtasiye ihtiyacına binaen 18 Kısımdan Oluşan Kırtasiye Alımı (Toner, Drum, Flash Bellek , Sabit Harddisk ve Diğer Kırtasiye Malzemeleri) 50.000 Paket A4 Kağıdı 2.000 Adet Toner ve Drum 4.600 Adet Flash Bellek ve Harddisk 554.000 Adet Muhtelif Kırtasiye Malzemesi Alımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul Adalet Sarayı Levazım Deposu (Şişli/İstanbul)

ç) Süresi/teslim tarihi: Sözleşmenin yapılmasına müteakip ürünlerden toner, harddisk ve flash bellekler için 15 gün diğer ürünler ise 10 gün içinde teslim edilecektir.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 13.11.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): İstanbul Adalet Sarayı İdari İşler Müdürlüğü Satın Alma Ve İhale Yönetimi 3.Kat C3 Blok Kapı No:301 Merkez Mahallesi Abide-i Hürriyet Caddesi No:223 34381/Şişli-İstanbul

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

A4 Kağıdı için TSE veya CE belgesi sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler idarenin Satın Alma Ve ihale birimine ihale tarihinden önce her üründen 1 adet numuneyi vererek veya ihale tarihini takip eden üç gün içerisinde her üründen 1 adet numuneyi teslim ederek uygunluğuna yönelik yazılı onayı alacaktır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 3. KISIM, 4. KISIM, 5. KISIM, 6. KISIM, 7. KISIM kısımlarında %4(Dört ), 8. KISIM, 9. KISIM, 10. KISIM, 11. KISIM, 12. KISIM, 13. KISIM, 14.KISIM, 15.KISIM, 16.KISIM, 17.KISIM, 18.KISIM kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.