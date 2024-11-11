İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi Kimlik No
Ad-Soyad/Unvan
Adres
Vergi Dönemi
Ana Vergi Kodu
Vergi Kodu
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Vergi Aslı Borcu
Ceza Tutarı
5890152297
TASF.HAL.KÖSEOĞLU AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
ÜNİVERSİTE MAH. ÇAVUŞ1 SK. BIRLIK APT Kapı No:20 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL
01/2014-12/2014
9053
9053
20200114/66-Asd/0000586
20200113/14-Atv/0000160
128.587,70
0,00
6140090366
YILDIRIM MEMİŞOĞLU
SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. Kapı No:6 Daire No:4 Tel:5327260923 BEŞİKTAŞ İSTANBUL
01/2016-12/2016
4310
4310
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20240814/14-Atx/0000226
32.092,62
0,00
6190912729
MES FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYON REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. İSTİKLAL CAD. ELHAMRA HANI Kapı No:130 Daire No:23 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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0015
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20190410/14-Atx/0002421
43.694,00
0,00
6190912729
MES FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYON REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
ASMALI MESCİT MAH. İSTİKLAL CAD. ELHAMRA HANI Kapı No:130 Daire No:23 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
03/2019-03/2019
0015
0015
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20190516/14-Atx/0002823
42.500,12
0,00
6200620668
MIGO OTOMOTİV LOJİSTİK ELEKTRİK PEYSAJ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
01/2016-12/2016
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0010
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21.393,44
0,00
6250428037
FATİH MUTLU
ÇIRÇIR MAH. TOZLU SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL
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20241016/14-Atx/0000015
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0,00
6311277559
NEZİR ENERJİ KABLO İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:30 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
05/2019-05/2019
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0015
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30.787,46
0,00
6311277559
NEZİR ENERJİ KABLO İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:30 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
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0015
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0,00
6311310494
NEKSEL ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:33 Tel:5531111111 BEYOĞLU İSTANBUL
08/2019-08/2019
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0015
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6540404575
ÖMAY YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BEREKETZADE MAH. ŞAİR EŞREF PAŞA SK. IHSAN HAN Kapı No:8 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL
08/2019-08/2019
0015
0015
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20191010/14-Atx/0000433
24.562,66
0,00
6710547724
TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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6710547724
TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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6710547724
TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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6710547724
TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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TURGAY ÖZCAN
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TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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6710547724
TURGAY ÖZCAN
GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL
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METİN ÖZDEN
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0015
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6820214950
METİN ÖZDEN
YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA
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METİN ÖZDEN
YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA
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METİN ÖZDEN
YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA
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METİN ÖZDEN
YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA
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1084
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6820214950
METİN ÖZDEN
YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA
12/2014-12/2014
0015
0015
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TURHAN ÖZLÜ
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0010
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0,00
7020053650
TURHAN ÖZLÜ
ESENEVLER MAH. ÖZGÜNEŞ SK. D BLOK EKŞIOĞLU UFUK SITESI Kapı No:5 D Daire No:22 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL
01/2016-12/2016
4310
4310
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0,00
7180304471
ADNAN ÖZYURT
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7180304471
ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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7180304471
ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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7180304471
ADNAN ÖZYURT
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ADNAN ÖZYURT
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
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ADNAN ÖZYURT
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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7180304471
ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
05/2019-05/2019
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0015
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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ADNAN ÖZYURT
HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
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CAMİKEBİR MAH. KAHRAMANLAR CAD. İZZET AĞA PASAJI IZZET AĞA PASAJI Kapı No:23 Daire No:Z11 Tel:5364383835 KUŞADASI AYDIN
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Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.