İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 11.11.2024 - 00:00

İSTANBUL DEFTERDARLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

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Ana Vergi Kodu

Vergi Kodu

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Vergi Aslı Borcu

Ceza Tutarı

5890152297

TASF.HAL.KÖSEOĞLU AKARYAKIT ÜRÜNLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

ÜNİVERSİTE MAH. ÇAVUŞ1 SK. BIRLIK APT Kapı No:20 A Daire No: Tel: AVCILAR İSTANBUL

01/2014-12/2014

9053

9053

20200114/66-Asd/0000586

20200113/14-Atv/0000160

128.587,70

0,00

6140090366

YILDIRIM MEMİŞOĞLU

SİNANPAŞA MAH. SÜLEYMAN SEBA CAD. Kapı No:6 Daire No:4 Tel:5327260923 BEŞİKTAŞ İSTANBUL

01/2016-12/2016

4310

4310

20240814/66-Asf/0000009

20240814/14-Atx/0000226

32.092,62

0,00

6190912729

MES FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYON REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ASMALI MESCİT MAH. İSTİKLAL CAD. ELHAMRA HANI Kapı No:130 Daire No:23 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

01/2019-01/2019

0015

0015

20190415/66-Asf/0000627

20190410/14-Atx/0002421

43.694,00

0,00

6190912729

MES FİLM PRODÜKSİYON ORGANİZASYON REKLAM VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

ASMALI MESCİT MAH. İSTİKLAL CAD. ELHAMRA HANI Kapı No:130 Daire No:23 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

03/2019-03/2019

0015

0015

20190523/66-Asf/0000448

20190516/14-Atx/0002823

42.500,12

0,00

6200620668

MIGO OTOMOTİV LOJİSTİK ELEKTRİK PEYSAJ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. Kapı No:189 Daire No:3 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

01/2016-12/2016

0010

0010

20200312/66-Asf/0000688

20200312/14-Atx/0005141

21.393,44

0,00

6250428037

FATİH MUTLU

ÇIRÇIR MAH. TOZLU SK. Kapı No:6 Daire No:1 Tel: EYÜPSULTAN İSTANBUL

01/2018-12/2018

0010

0010

20241016/66-Asf/0000002

20241016/14-Atx/0000015

20.945,11

0,00

6311277559

NEZİR ENERJİ KABLO İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:30 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

05/2019-05/2019

0015

0015

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20190710/14-Atx/0001367

30.787,46

0,00

6311277559

NEZİR ENERJİ KABLO İNŞAAT HIRDAVAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:30 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

06/2019-06/2019

0015

0015

20190829/66-Asf/0000900

20190815/14-Atx/0002871

23.483,60

0,00

6311310494

NEKSEL ELEKTRİK İNŞAAT HIRDAVAT METAL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMEKYEMEZ MAH. YANIK KAPI SK. SEFER KAPTAN İŞ HANI Kapı No:25 Daire No:33 Tel:5531111111 BEYOĞLU İSTANBUL

08/2019-08/2019

0015

0015

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20191010/14-Atx/0000591

51.905,14

0,00

6540404575

ÖMAY YAPI TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

BEREKETZADE MAH. ŞAİR EŞREF PAŞA SK. IHSAN HAN Kapı No:8 Daire No:10 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

08/2019-08/2019

0015

0015

20191015/66-Asf/0000480

20191010/14-Atx/0000433

24.562,66

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

06/2016-06/2016

0015

0015

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20240726/14-Atx/0000066

39.424,42

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

09/2016-09/2016

0015

1084

20240726/66-Asf/0000004

20240726/14-Atx/0000063

18.158,69

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

07/2016-07/2016

0015

0015

20240726/66-Asf/0000004

20240726/14-Atx/0000067

18.272,85

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

10/2016-10/2016

0015

0015

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109.992,95

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

08/2016-08/2016

0015

0015

20240726/66-Asf/0000004

20240726/14-Atx/0000069

22.543,76

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

09/2016-09/2016

0015

0015

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20240726/14-Atx/0000063

36.172,68

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

05/2016-05/2016

0015

0015

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20240726/14-Atx/0000072

43.040,04

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

05/2016-05/2016

0015

1084

20240726/66-Asf/0000004

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24.016,34

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

04/2016-04/2016

0015

0015

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20240726/14-Atx/0000071

22.786,60

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

10/2016-10/2016

0015

1084

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53.676,56

0,00

6710547724

TURGAY ÖZCAN

GAZİ MAH. 1376. SK. Kapı No:31 Daire No:6 Tel: SULTANGAZİ İSTANBUL

06/2016-06/2016

0015

1084

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20240726/14-Atx/0000066

21.446,88

0,00

6820214950

METİN ÖZDEN

YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA

02/2015-02/2015

0015

0015

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317.461,34

0,00

6820214950

METİN ÖZDEN

YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA

01/2015-01/2015

0015

1084

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20240729/14-Atx/0000009

113.976,17

0,00

6820214950

METİN ÖZDEN

YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA

01/2015-01/2015

0015

0015

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20240729/14-Atx/0000009

142.114,92

0,00

6820214950

METİN ÖZDEN

YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA

12/2014-12/2014

0015

1084

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20240729/14-Atx/0000006

259.925,16

0,00

6820214950

METİN ÖZDEN

YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA

02/2015-02/2015

0015

1084

20240729/66-Asf/0000002

20240729/14-Atx/0000010

250.159,54

0,00

6820214950

METİN ÖZDEN

YAVUZ SELİM MAH. KARAGÖZ CAD. TOKİ KONUTLARI CYA-13 Kapı No:49 /16 Daire No:21 Tel: YEŞİLYURT MALATYA

12/2014-12/2014

0015

0015

20240729/66-Asf/0000002

20240729/14-Atx/0000006

318.535,74

0,00

7020053650

TURHAN ÖZLÜ

ESENEVLER MAH. ÖZGÜNEŞ SK. D BLOK EKŞIOĞLU UFUK SITESI Kapı No:5 D Daire No:22 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL

01/2016-12/2016

0010

0010

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20240925/14-Atz/0000082

78.225,14

0,00

7020053650

TURHAN ÖZLÜ

ESENEVLER MAH. ÖZGÜNEŞ SK. D BLOK EKŞIOĞLU UFUK SITESI Kapı No:5 D Daire No:22 Tel: ÜMRANİYE İSTANBUL

01/2016-12/2016

4310

4310

20240925/66-Ash/0000005

20240925/14-Atz/0000089

53.305,08

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

04/2019-04/2019

0015

0015

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27.297,48

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

02/2019-02/2019

0015

0015

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000014

24.175,66

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

10/2019-10/2019

0015

0015

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000021

57.152,95

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

07/2019-07/2019

0003

0003

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000040

42.680,83

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

08/2019-08/2019

0003

0003

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20240726/14-Atz/0000038

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0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

07/2019-07/2019

0015

0015

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20240726/14-Atz/0000019

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0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

06/2019-06/2019

0015

0015

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20240726/14-Atz/0000031

33.170,29

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

11/2019-11/2019

0015

0015

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20240726/14-Atz/0000009

32.145,78

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7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

09/2019-09/2019

0003

0003

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20240726/14-Atz/0000033

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0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

09/2019-09/2019

0015

0015

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000026

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0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

04/2019-04/2019

0003

0003

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000013

35.735,12

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

05/2019-05/2019

0003

0003

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000041

38.563,96

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

06/2019-06/2019

0003

0003

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000011

40.659,13

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

03/2019-03/2019

0003

0003

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32.970,60

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

10/2019-10/2019

0003

0003

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000024

67.601,27

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

11/2019-11/2019

0003

0003

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000008

49.623,90

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

03/2019-03/2019

0015

0015

20240726/66-Ash/0000002

20240726/14-Atz/0000035

26.302,46

0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

05/2019-05/2019

0015

0015

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7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

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0015

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0,00

7180304471

ADNAN ÖZYURT

HALKALI MERKEZ MAH. 1244. SK. HAYAT PARK İSTANBUL B BLOK Kapı No:2 Daire No:8 Tel: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL

02/2019-02/2019

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7300374120

PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ.

BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL

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PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ.

BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL

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PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ.

BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL

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PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ.

BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL

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26.243,30

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7300374120

PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ.

BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL

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PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ.

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PLAYLİST MENAJERLİKORGAN VE TURZ.TİC.LTD ŞTİ.

BÜYÜKŞEHİR MAH 19 MAYIS CD B19 BLOKK Kapı No:0 Daire No:29 Tel: BEYLİKDÜZÜ İSTANBUL

02/2014-02/2014

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POLTEKS GİYİM TEKSTİL KONFEKSİYON SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TOMTOM MAH. İSTİKLAL CAD. BEYOĞLU İŞ MERKEZİ Kapı No:187 Daire No:147 Tel:5373410858 BEYOĞLU İSTANBUL

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REDCREATIV PROJE YÖNETİM VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TOMTOM MAH. YENİ ÇARŞI CAD. Kapı No:68 A Daire No: Tel:5309407488 BEYOĞLU İSTANBUL

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MAHMUT SAMYELİ

CAMİATİK MAH. KESKİN SK. Kapı No:8 A Daire No: Tel: KUŞADASI AYDIN

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7420053298

MAHMUT SAMYELİ

CAMİATİK MAH. KESKİN SK. Kapı No:8 A Daire No: Tel: KUŞADASI AYDIN

01/2014-12/2014

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FARUK SAMYELİ

CAMİKEBİR MAH. KAHRAMANLAR CAD. İZZET AĞA PASAJI IZZET AĞA PASAJI Kapı No:23 Daire No:Z11 Tel:5364383835 KUŞADASI AYDIN

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FARUK SAMYELİ

CAMİKEBİR MAH. KAHRAMANLAR CAD. İZZET AĞA PASAJI IZZET AĞA PASAJI Kapı No:23 Daire No:Z11 Tel:5364383835 KUŞADASI AYDIN

01/2014-12/2014

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MEHMET SARI

GENERAL ZEKİ DOĞAN MAH. 488 SK. ETEM SARI APT. Kapı No:4 Daire No:20 Tel: MAMAK ANKARA

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7461298007

MEHMET SARI

GENERAL ZEKİ DOĞAN MAH. 488 SK. ETEM SARI APT. Kapı No:4 Daire No:20 Tel: MAMAK ANKARA

01/2013-12/2013

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CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL

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SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL

03/2014-03/2014

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SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL

04/2014-04/2014

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SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL

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SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL

06/2014-06/2014

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1084

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21.388,57

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7540444592

SAY-GIN İNŞAAT MEDİKAL GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM ORG.VE DANIŞM.HİZM.İTH.İHR.TİC.LTD.ŞTİ.

CUMHURİYET MAH/SEMT HACI OSMAN BAYIRI CAD. Kapı No:19 Daire No:1 Tel: SARIYER İSTANBUL

03/2014-03/2014

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SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ.

FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

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7600478046

SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ.

FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

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0033

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7600478046

SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ.

FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

08/2013-08/2013

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7600478046

SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ.

FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

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47.085,65

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SELECAN İNŞ.ELEKT.MAK.ORMAN ÜRÜNLERİ SANVE TİC.LTD.ŞTİ.

FENHATPAŞA MH. G 5 SK. Kapı No:46 Daire No: Tel: ATAŞEHİR İSTANBUL

09/2013-09/2013

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40.776,17

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7720469254

SELİM SİVRİTEPE

KAPTANPAŞA MAH. KALAFATÇI YUSUF SK. Kapı No:62 Daire No:6 Tel: BEYOĞLU İSTANBUL

12/2018-12/2018

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20240726/14-Atz/0000148

27.876,43

0,00

Beyoğlu Vergi Dairesi mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve unvanı ile vergi ve ceza nevileri yazılı Beyoğlu Vergi Dairesi'ne ait vergi mükellefleri adına tanzim olunan ödeme emirleri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 93 ve müteakip maddeleri gereğince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadığından tebliğ yapılamamıştır. 213 sayılı Kanunun 105'nci maddesi gereğince adları geçen mükelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Beyoğlu Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri, taahhütlü mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, riayet edilmediği takdirde anılan Kanunun 106'ncı maddesi gereğince işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 1 aylık sürenin sonunda adı geçen mükelleflere tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN02118261