İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/260 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/260 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Beşiktaş İlçe, Muradiye Mah, 811 Ada 43 Parsel, 40/540 Arsa Pay/Payda, 278,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. İki Blok Beş Katlı Onaltı Daireli Kargir Apt, B Blok 1.Kat 4 Nolu Bağ. Bölüm Nit. Daire Olan Taş. Borçluya Ait 1/5 Hissesi. Adresi: Muradiye Mah. Şair Nazım Sok. Tunca Apt.No:9, K:1, D:4 Beşiktaş / İSTANBUL

Kıymeti : 1.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:55 --------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 14:55 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/11/2026 - 14:55 ---------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 14:55

21/08/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.