İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/770 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/770 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Şişli İlçe, Teşvikiye Mah, 826 Ada 28 Parsel, 20/448 Arsa Pay/Payda, 392,00 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Bir Büro Üç Dükkan Öndört Meskeni Olan Sekiz Katlı Kargir Apartman, Giriş Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Bir Nolu Mesken Olan Taşınmazın Borçluya Ait 1/2 Hissesi. Adresi : Teşvikiye Mah. Şakayık Sok. Targan Apt. No: 37, Giriş Kat D:1(Tapuya Göre 2) Şişli/İstanbul

Kıymeti : 15.500.000,00 TL KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 14:56 ------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 19/10/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 14:56 ------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 14:56

26/08/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.