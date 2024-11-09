Yayınlanma: 09.11.2024 - 00:00

İHALE İPTAL İLANI

AKARYAKIT ALIM İHALESİ İPTAL İLANI

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16’ ncı maddesine göre iptal edilmiştir.

İhale Kayıt Numarası: 2024/1357448

1- İdarenin

a) Adresi: ZUHURATBABA MAH. DR. REMZİ KAZANCIGİL BULV. NO:34/2 34662 ATAKÖY BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası: 2125880035 - 2125290059

c) Elektronik posta adresi: istanbul@gsb.gov.tr

2- İptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı: 15.10.2024 - 5219

b) Gazetenin ve internet sitesinin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): HALKIN GAZETESİ BİRGÜN-16.10.2024

www.cumhuriyet.com.tr- 16.10.2024

3- İhale İptal Tarihi: 05.11.2024

4- İptal nedeni veya nedenleri

2024/1357448 İK numaralı "İl Müdürlüğü, İlçe Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri ve Bağlı Tesislerine 2025 Yılı Araç ve Jeneratör Yakıtı Alım İşi" ihalemiz, devlet kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla Devlet Malzeme Ofisinden indirimli fiyatla temin edileceğinden iptal edilmiştir.