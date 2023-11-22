İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 22 Kasım 2023

İhb. FişNo Vergi K.No. Mükellef Soyadı- Adı (Unvanı) Adres Dönemi Verginin Nevi Cezanın Nevi Verginin Tutarı Cezanın Tutarı 2023051013XCp0000001 0910836103 ASTAŞ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B. PAŞA / İSTANBUL 201801201812 0010 3080 426.280,58 1.278.841,74

" Tuna Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan v.c.ihb bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

