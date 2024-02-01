İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 01.02.2024 - 00:00

Vergi No MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI Adres Vergi Dönemi Ana V.K. Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Toplam Borç 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201605201605 0015 2022031666F1O0000004 2022031614F270000063 33.874,75 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201604201604 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000072 255.904,56 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201604201604 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000072 85.301,52 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201604201604 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000072 62.014,21 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201607201607 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000074 167.201,58 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201607201607 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000074 55.733,86 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201607201607 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000074 38.177,69 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201608201608 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000075 204.543,90 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201608201608 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000075 68.181,30 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201608201608 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000075 45.749,65 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201601201601 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000077 125.069,04 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201601201601 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000077 41.689,68 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201601201601 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000077 32.059,36 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201602201602 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000078 140.145,54 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201602201602 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000078 46.715,18 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201602201602 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000078 35.269,96 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201603201603 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000079 91.458,93 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201603201603 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000079 30.486,31 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201603201603 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000079 22.590,36 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201804201804 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000080 419.382,12 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201804201804 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000080 139.794,04 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201804201804 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000080 54.659,47 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201609201609 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000081 215.866,38 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201609201609 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000081 71.955,46 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201609201609 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000081 47.274,74 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201610201610 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000082 152.364,00 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201610201610 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000082 50.788,00 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201610201610 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000082 32.656,68 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201801201801 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000084 241.809,87 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201801201801 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000084 80.603,29 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201801201801 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000084 34.901,22 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201802201802 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000085 302.755,62 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201802201802 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000085 100.918,54 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201802201802 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000085 42.284,87 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201611201611 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000086 146.168,10 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201611201611 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000086 48.722,70 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201611201611 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000086 30.646,58 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201706201706 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000087 230.896,74 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201706201706 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000087 76.965,58 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201706201706 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000087 40.868,72 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201808201808 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000088 260.248,05 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201808201808 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000088 86.749,35 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201808201808 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000088 29.061,03 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201707201707 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000089 133.940,31 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201707201707 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000089 44.646,77 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201707201707 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000089 23.082,38 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201809201809 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000090 332.210,79 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201809201809 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000090 110.736,93 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201809201809 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000090 34.882,13 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201708201708 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000091 169.846,56 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201708201708 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000091 56.615,52 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201708201708 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000091 28.477,61 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201810201810 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000092 308.392,80 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201810201810 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000092 102.797,60 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201810201810 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000092 30.325,29 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201710201710 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000093 31.700,04 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201811201811 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000094 609.331,44 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201811201811 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000094 203.110,48 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201811201811 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000094 55.855,38 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201612201612 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000095 324.048,60 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201612201612 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000095 108.016,20 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201612201612 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000095 66.429,96 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201704201704 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000097 148.548,30 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201704201704 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000097 49.516,10 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201704201704 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000097 27.679,50 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201806201806 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000098 594.856,50 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201806201806 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000098 198.285,50 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201806201806 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000098 71.977,64 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201705201705 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000099 222.977,28 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201705201705 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000099 74.325,76 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201705201705 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000099 40.507,54 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201807201807 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000100 343.668,00 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201807201807 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000100 114.556,00 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201807201807 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000100 39.980,04 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201812201812 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000102 283.060,77 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201812201812 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000102 94.353,59 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201812201812 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000102 24.060,17 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201803201803 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000104 301.427,22 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201803201803 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000104 100.475,74 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201803201803 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000104 42.300,29 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201805201805 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000105 553.309,89 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201805201805 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000105 184.436,63 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201805201805 0015 2022031666F1O0000005 2022031614F270000105 72.483,60 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201702201702 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000056 173.020,83 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201702201702 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000056 57.673,61 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201702201702 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000056 50.464,41 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201811201811 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000057 396.506,12 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201811201811 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000057 88.112,47 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201811201811 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000057 49.607,32 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201810201810 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000059 462.405,38 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201810201810 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000059 102.756,75 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201810201810 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000059 59.907,19 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201701201701 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000060 207.919,50 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201701201701 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000060 69.306,50 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201701201701 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000060 61.613,48 6940048733 Habip Öziskender Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist. 201809201809 0015 2023091866F1O0001183 2023091814F270000061 648.016,47





Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

