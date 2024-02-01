İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 01.02.2024 - 00:00

Vergi No

MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI

Adres

Vergi Dönemi

Ana V.K.

Ana Takip Dosya No

Takip Dosya No

Toplam Borç

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201605201605

0015

2022031666F1O0000004

2022031614F270000063

33.874,75

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201604201604

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000072

255.904,56

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201604201604

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000072

85.301,52

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201604201604

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000072

62.014,21

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201607201607

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000074

167.201,58

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201607201607

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000074

55.733,86

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201607201607

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000074

38.177,69

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201608201608

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000075

204.543,90

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201608201608

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000075

68.181,30

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201608201608

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000075

45.749,65

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201601201601

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000077

125.069,04

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201601201601

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000077

41.689,68

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201601201601

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000077

32.059,36

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201602201602

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000078

140.145,54

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201602201602

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000078

46.715,18

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201602201602

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000078

35.269,96

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201603201603

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000079

91.458,93

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201603201603

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000079

30.486,31

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201603201603

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000079

22.590,36

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201804201804

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000080

419.382,12

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201804201804

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000080

139.794,04

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201804201804

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000080

54.659,47

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201609201609

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000081

215.866,38

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201609201609

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000081

71.955,46

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201609201609

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000081

47.274,74

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201610201610

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000082

152.364,00

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201610201610

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000082

50.788,00

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201610201610

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000082

32.656,68

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201801201801

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000084

241.809,87

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201801201801

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000084

80.603,29

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201801201801

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000084

34.901,22

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201802201802

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000085

302.755,62

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201802201802

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000085

100.918,54

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201802201802

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000085

42.284,87

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201611201611

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000086

146.168,10

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201611201611

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000086

48.722,70

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201611201611

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000086

30.646,58

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201706201706

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000087

230.896,74

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201706201706

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000087

76.965,58

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201706201706

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000087

40.868,72

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201808201808

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000088

260.248,05

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201808201808

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000088

86.749,35

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201808201808

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000088

29.061,03

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201707201707

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000089

133.940,31

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201707201707

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000089

44.646,77

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201707201707

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000089

23.082,38

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201809201809

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000090

332.210,79

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201809201809

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000090

110.736,93

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201809201809

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000090

34.882,13

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201708201708

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000091

169.846,56

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201708201708

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000091

56.615,52

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201708201708

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000091

28.477,61

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201810201810

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000092

308.392,80

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201810201810

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000092

102.797,60

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201810201810

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000092

30.325,29

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201710201710

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000093

31.700,04

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201811201811

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000094

609.331,44

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201811201811

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000094

203.110,48

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201811201811

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000094

55.855,38

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201612201612

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000095

324.048,60

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201612201612

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000095

108.016,20

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201612201612

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000095

66.429,96

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201704201704

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000097

148.548,30

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201704201704

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000097

49.516,10

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201704201704

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000097

27.679,50

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201806201806

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000098

594.856,50

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201806201806

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000098

198.285,50

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201806201806

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000098

71.977,64

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201705201705

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000099

222.977,28

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201705201705

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000099

74.325,76

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201705201705

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000099

40.507,54

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201807201807

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000100

343.668,00

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201807201807

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000100

114.556,00

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201807201807

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000100

39.980,04

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201812201812

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000102

283.060,77

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201812201812

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000102

94.353,59

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201812201812

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000102

24.060,17

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201803201803

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000104

301.427,22

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201803201803

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000104

100.475,74

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201803201803

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000104

42.300,29

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201805201805

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000105

553.309,89

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201805201805

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000105

184.436,63

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201805201805

0015

2022031666F1O0000005

2022031614F270000105

72.483,60

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201702201702

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000056

173.020,83

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201702201702

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000056

57.673,61

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201702201702

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000056

50.464,41

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201811201811

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000057

396.506,12

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201811201811

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000057

88.112,47

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201811201811

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000057

49.607,32

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201810201810

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000059

462.405,38

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201810201810

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000059

102.756,75

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201810201810

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000059

59.907,19

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201701201701

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000060

207.919,50

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201701201701

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000060

69.306,50

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201701201701

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000060

61.613,48

6940048733

Habip Öziskender

Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.

201809201809

0015

2023091866F1O0001183

2023091814F270000061

648.016,47


Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

#ilangovtr Basın No: ILN01975928