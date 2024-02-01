İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
Vergi No
MÜKELELFİN ADI SOYADI VEYA ÜNVANI
Adres
Vergi Dönemi
Ana V.K.
Ana Takip Dosya No
Takip Dosya No
Toplam Borç
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201605201605
0015
2022031666F1O0000004
2022031614F270000063
33.874,75
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201604201604
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000072
255.904,56
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201604201604
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000072
85.301,52
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201604201604
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000072
62.014,21
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201607201607
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000074
167.201,58
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201607201607
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000074
55.733,86
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201607201607
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000074
38.177,69
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201608201608
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000075
204.543,90
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201608201608
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000075
68.181,30
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201608201608
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000075
45.749,65
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201601201601
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000077
125.069,04
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201601201601
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000077
41.689,68
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201601201601
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000077
32.059,36
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201602201602
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000078
140.145,54
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201602201602
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000078
46.715,18
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201602201602
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000078
35.269,96
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201603201603
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000079
91.458,93
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201603201603
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000079
30.486,31
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201603201603
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000079
22.590,36
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201804201804
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000080
419.382,12
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201804201804
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000080
139.794,04
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201804201804
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000080
54.659,47
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201609201609
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000081
215.866,38
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201609201609
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000081
71.955,46
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201609201609
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000081
47.274,74
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201610201610
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000082
152.364,00
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201610201610
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000082
50.788,00
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201610201610
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000082
32.656,68
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201801201801
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000084
241.809,87
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201801201801
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000084
80.603,29
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201801201801
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000084
34.901,22
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201802201802
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000085
302.755,62
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201802201802
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000085
100.918,54
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201802201802
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000085
42.284,87
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201611201611
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000086
146.168,10
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201611201611
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000086
48.722,70
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201611201611
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000086
30.646,58
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201706201706
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000087
230.896,74
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201706201706
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000087
76.965,58
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201706201706
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000087
40.868,72
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201808201808
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000088
260.248,05
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201808201808
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000088
86.749,35
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201808201808
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000088
29.061,03
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201707201707
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000089
133.940,31
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201707201707
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000089
44.646,77
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201707201707
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000089
23.082,38
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201809201809
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000090
332.210,79
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201809201809
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000090
110.736,93
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201809201809
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000090
34.882,13
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201708201708
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000091
169.846,56
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201708201708
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000091
56.615,52
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201708201708
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000091
28.477,61
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201810201810
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000092
308.392,80
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201810201810
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000092
102.797,60
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201810201810
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000092
30.325,29
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201710201710
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000093
31.700,04
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201811201811
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000094
609.331,44
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201811201811
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000094
203.110,48
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201811201811
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000094
55.855,38
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201612201612
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000095
324.048,60
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201612201612
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000095
108.016,20
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201612201612
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000095
66.429,96
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201704201704
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000097
148.548,30
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201704201704
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000097
49.516,10
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201704201704
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000097
27.679,50
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201806201806
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000098
594.856,50
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201806201806
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000098
198.285,50
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201806201806
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000098
71.977,64
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201705201705
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000099
222.977,28
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201705201705
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000099
74.325,76
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201705201705
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000099
40.507,54
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201807201807
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000100
343.668,00
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201807201807
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000100
114.556,00
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201807201807
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000100
39.980,04
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201812201812
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000102
283.060,77
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201812201812
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000102
94.353,59
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201812201812
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000102
24.060,17
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201803201803
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000104
301.427,22
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201803201803
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000104
100.475,74
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201803201803
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000104
42.300,29
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201805201805
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000105
553.309,89
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201805201805
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000105
184.436,63
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201805201805
0015
2022031666F1O0000005
2022031614F270000105
72.483,60
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201702201702
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000056
173.020,83
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201702201702
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000056
57.673,61
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201702201702
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000056
50.464,41
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201811201811
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000057
396.506,12
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201811201811
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000057
88.112,47
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201811201811
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000057
49.607,32
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201810201810
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000059
462.405,38
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201810201810
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000059
102.756,75
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201810201810
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000059
59.907,19
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201701201701
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000060
207.919,50
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201701201701
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000060
69.306,50
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201701201701
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000060
61.613,48
6940048733
Habip Öziskender
Göztepe Mah. Ege Hatboyu Sk. Sermet Apt No:1 D: No:13 Tel: Kadıköy/ist.
201809201809
0015
2023091866F1O0001183
2023091814F270000061
648.016,47
Kadıköy Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini, bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında işbu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.