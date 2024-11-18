İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

İhb. FişNo

Vergi K.No.

Mükellef Soyadı- Adı (Unvanı)

Adres

Dönemi

Vergi

Nevi

Ceza

Nevi

Vergi

Tutarı

Ceza

Tutarı

2023/051013XCp0000002

091-083-6103

ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.

İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL

01/2019-12/2019

10

3080

109.779,56

329.338,68

2023/051013XCp0000013

091-083-6103

ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.

İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL

01/2019-01/2019

15

3080

65.838,60

197.515,80

2023/051013XCp0000014

091-083-6103

ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.

İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL

02/2019-02/2019

15

3080

23.981,22

71.943,66

2023/051013XCp0000019

091-083-6103

ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.

İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL

01/2019-03/2019

33

3080

109.779,56

329.338,68

2024/110413XCq0000007

144-027-1318

RIDVAN BAŞ

KOCATEPE MAH. RÜZGAR SK. 40 A B.PAŞA İSTANBUL

01/2019-12/2019

1

3080

4.310,60

12.931,80

2024/101613XCx0000003

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

03/2019-03/2019

15

3080

4.634,28

13.902,84

2024/101613XCx0000006

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

06/2019-06/2019

15

3080

5.286,96

15.860,88

2024/101613XCx0000007

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

07/2019-07/2019

15

3080

5.505,12

16.515,36

2024/101613XCx0000008

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

08/2019-08/2019

15

3080

8.518,32

25.554,96

2024/101613XCx0000009

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

09/2019-09/2019

15

3080

6.940,26

20.820,78

2024/101613XCx0000010

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

10/2019-10/2019

15

3080

6.424,38

19.273,14

2024/101613XCx0000023

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

01/2019-12/2019

10

3080

70.036,34

210.109,02

2024/101613XCx0000025

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

01/2019-03/2019

33

3080

11.311,74

33.935,22

2024/101613XCx0000026

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

04/2019-06/2019

33

3080

16.066,60

48.199,80

2024/101613XCx0000027

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

07/2019-09/2019

33

3080

25.661,90

76.985,70

2024/101613XCx0000028

866-095-7799

TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.

YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL

10/2019-12/2019

33

3080

17.034,16

51.102,48


" Tuna Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan v.c.ihb bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

#ilangovtr Basın No: ILN02122984