İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ
İhb. FişNo
Vergi K.No.
Mükellef Soyadı- Adı (Unvanı)
Adres
Dönemi
Vergi
Nevi
Ceza
Nevi
Vergi
Tutarı
Ceza
Tutarı
2023/051013XCp0000002
091-083-6103
ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.
İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL
01/2019-12/2019
10
3080
109.779,56
329.338,68
2023/051013XCp0000013
091-083-6103
ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.
İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL
01/2019-01/2019
15
3080
65.838,60
197.515,80
2023/051013XCp0000014
091-083-6103
ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.
İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL
02/2019-02/2019
15
3080
23.981,22
71.943,66
2023/051013XCp0000019
091-083-6103
ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ.
İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL
01/2019-03/2019
33
3080
109.779,56
329.338,68
2024/110413XCq0000007
144-027-1318
RIDVAN BAŞ
KOCATEPE MAH. RÜZGAR SK. 40 A B.PAŞA İSTANBUL
01/2019-12/2019
1
3080
4.310,60
12.931,80
2024/101613XCx0000003
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
03/2019-03/2019
15
3080
4.634,28
13.902,84
2024/101613XCx0000006
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
06/2019-06/2019
15
3080
5.286,96
15.860,88
2024/101613XCx0000007
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
07/2019-07/2019
15
3080
5.505,12
16.515,36
2024/101613XCx0000008
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
08/2019-08/2019
15
3080
8.518,32
25.554,96
2024/101613XCx0000009
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
09/2019-09/2019
15
3080
6.940,26
20.820,78
2024/101613XCx0000010
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
10/2019-10/2019
15
3080
6.424,38
19.273,14
2024/101613XCx0000023
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
01/2019-12/2019
10
3080
70.036,34
210.109,02
2024/101613XCx0000025
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
01/2019-03/2019
33
3080
11.311,74
33.935,22
2024/101613XCx0000026
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
04/2019-06/2019
33
3080
16.066,60
48.199,80
2024/101613XCx0000027
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
07/2019-09/2019
33
3080
25.661,90
76.985,70
2024/101613XCx0000028
866-095-7799
TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ.
YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL
10/2019-12/2019
33
3080
17.034,16
51.102,48
" Tuna Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan v.c.ihb bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."