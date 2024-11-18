İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞ

Yayınlanma: 18.11.2024 - 00:00

İhb. FişNo Vergi K.No. Mükellef Soyadı- Adı (Unvanı) Adres Dönemi Vergi Nevi Ceza Nevi Vergi Tutarı Ceza Tutarı 2023/051013XCp0000002 091-083-6103 ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL 01/2019-12/2019 10 3080 109.779,56 329.338,68 2023/051013XCp0000013 091-083-6103 ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL 01/2019-01/2019 15 3080 65.838,60 197.515,80 2023/051013XCp0000014 091-083-6103 ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL 02/2019-02/2019 15 3080 23.981,22 71.943,66 2023/051013XCp0000019 091-083-6103 ASTAŞ DEMİR ÇELİK SAN. LTD. ŞTİ. İSMET PAŞA MAH. TOROS SK. 8 A B.PAŞA İSTANBUL 01/2019-03/2019 33 3080 109.779,56 329.338,68 2024/110413XCq0000007 144-027-1318 RIDVAN BAŞ KOCATEPE MAH. RÜZGAR SK. 40 A B.PAŞA İSTANBUL 01/2019-12/2019 1 3080 4.310,60 12.931,80 2024/101613XCx0000003 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 03/2019-03/2019 15 3080 4.634,28 13.902,84 2024/101613XCx0000006 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 06/2019-06/2019 15 3080 5.286,96 15.860,88 2024/101613XCx0000007 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 07/2019-07/2019 15 3080 5.505,12 16.515,36 2024/101613XCx0000008 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 08/2019-08/2019 15 3080 8.518,32 25.554,96 2024/101613XCx0000009 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 09/2019-09/2019 15 3080 6.940,26 20.820,78 2024/101613XCx0000010 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 10/2019-10/2019 15 3080 6.424,38 19.273,14 2024/101613XCx0000023 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 01/2019-12/2019 10 3080 70.036,34 210.109,02 2024/101613XCx0000025 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 01/2019-03/2019 33 3080 11.311,74 33.935,22 2024/101613XCx0000026 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 04/2019-06/2019 33 3080 16.066,60 48.199,80 2024/101613XCx0000027 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 07/2019-09/2019 33 3080 25.661,90 76.985,70 2024/101613XCx0000028 866-095-7799 TUNÇ TEDARİK İNŞ. TEKS. SAN. LTD. ŞTİ. YILDIRIM M. ZAFER CD. 27 B B.PAŞA İSTANBUL 10/2019-12/2019 33 3080 17.034,16 51.102,48





" Tuna Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan v.c.ihb bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.nun 103-106. maddelerine istinaden Vergi Dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur."

