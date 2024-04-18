İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI'NDAN İLANEN TEBLİĞİ

Yayınlanma: 18.04.2024 - 00:00

MÜKELLEFİN ADI-SOYADI VEYA ÜNVANI VERGİ NUMARASI VERGİ/CEZA İHBARNAME NO BİLİNEN ADRESİ VERGİ VEYA CEZA DÖNEMİ VERGİNİN NEVİ CEZANIN NEVİ VERGİNİN MİKTARI CEZANIN MİKTARI TASF.HAL.ÇAĞTAY METAL ELEKTRİK HIRDAVAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKET 2201023894 2023101613U7r0000035 ORUÇREİS MAH. GİYİMKENT 18. SK. GİYİM KENT B192 99 A A ESENLER İSTANBUL '2019/01-2019/12 0010 3080 798.022,47 2.394.067,41





Atışalanı Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup, yukarıda adı - soyadı ve unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezaları nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'un 103-106 maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerini süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

