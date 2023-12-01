İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/544 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER: İzmir ili, Konak İlçesi
MEVKİİ: Gürçeşme Mahallesi
ADA NO: 41591
PARSEL NO: 1
MALİKİN ADI VE SOYADI: SARPER BAĞCI
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2023/544 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 21/11/2023
#ilangovtr Basın No: ILN01941917