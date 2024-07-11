Yayınlanma: 11.07.2024 - 00:01

T.C. KAHRAMANMARAŞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Davacı OSMAN GÜNDEŞLİ ile Davalı DULKADİROĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI VD. arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili, Dulkadiroğlu ilçesi, Kozludere Mahallesi'nde bulunan ve Fen bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 6.910,31 m2 yüzölçümlü bahçe vasıflı, çevresinin tapulama harici yerler ile çevrili taşınmazın Davacı Emin ve Hatun oğlu, 05/03/1972 doğumlu Davacı Osman GÜNDEŞ'in zilyetliği olup 25-30 yıldan fazla bir zamandır aralıksız olarak nizasız ve fasılasız olarak kendi zilyet ve tasarrufu altında olduğundan bahisle taşınmazın adına TESCİLİNE karar verilmesini talep ve dava etmiştir.Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2023/147 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.