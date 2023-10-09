KAHRAMANMARAŞ 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Yayınlanma: 09 Ekim 2023

Davacı Sultan Özkara İle Davalılar, Maliye Hazinesi ve diğer yasal hasımlar arasında mahkememizde görülmekte olan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davası nedeniyle; Davaya konu Kahramanmaraş ili Dulkadirioğlu ilçesi Doğanlıkarahasan mahallesinde bulunan Fen bilirkişi'nin 18/10/2022tarihli Bilirkişi raporunda A harfi ile gösterilen 221,69 m² miktarında olup,A harfi ile gösterilen dava konusu taşınmazın; Doğusunda Yol ve yoldan sonra Doğanlıkarahasan Mahallesi 348 ada 4 parsel no'lu taşınmaz, Kuzeyinde Doğanlıkarahasan Mahallesi 336 ada 1 parsel no'lu taşınmaz, Batısında Tapulama harici alan ve ötesinde Doğanlıkarahasan Mahallesi 338 ada 2 parsel no'lu taşınmaz ve Güneyinde Doğanlıkarahasan Mahallesi 348 ada 5 parsel no'lu taşınmazvardır.

Yukarıda belirtilen dava edilen bu yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise, iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin Sayı: 2021/290 Esas sayılı dava dosyasına yazılı olarak itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.