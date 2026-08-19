KAHRAMANMARAŞ ÇEV. ŞEH. VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MD. MİLLİ EMLAK MD.

KAHRAMANMARAŞ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ

S. No İLİ İlçe Mahalle Ada Parsel CİNSİ İmar Durumu Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi (m2) Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati 1 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu KOZLUDERE 105 2 HALİ ARAZİ İMARSIZ 11.475,67 TAM 14.345.000,00 2.887.000,00 02/09/2026 11:50

1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazlar ve araçların satış ihaleleri, Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında, hizalarında belirtilen tarih ve saatte, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile satış ihalesi yapılacaktır.

2- İhalelere ilişkin şartname, mesai saatleri dahilinde Kahramanmaraş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz olarak görülebilir.

3- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

a) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.

b) Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları, idareye başvurulmadan Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine katılmak istenilen taşınmazın tapu bilgileri belirtilerek yatırılması,

c) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,

d) Gerçek kişiler için T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğunu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe onaylı vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri zorunludur.

4- İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı Kanunun 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

5- Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası olarak banka kanalıyla Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılmak istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 9400 0100 0198 0000 1000 5676 İBAN numaralı banka hesabına yatırılarak, yatırıldığına ilişkin Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak belgenin ihale saatinde İhale Komisyonuna verilmesi zorunludur

6- Hazineye ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Satış bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir.

7- Hazineye ait taşınmazların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.

8- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.

9- Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılaması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir.

10- Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinde tamamlanmaması durumunda takip eden ihaleler, o ihalenin bitimine müteakip kaldığı saatten itibaren ilanda belirtilen sırada olduğu şekilde devam edecektir.

11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler www.milliemlak.gov.tr ve https://kahramanmaras.csb.gov.tr/ web sayfalarından öğrenilebilir. İstiklal Mah. Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN Bulv. 36/A ONİKİŞUBAT/KAHRAMANMARAŞ Tel: 0 (344) 223 53 69 /Dahili Numara: 1011-1039