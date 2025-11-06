KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/21 SATIŞ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 4 Parsel

Yüzölçümü : 300,95 m2 Kıymeti : 234.060,55 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:53

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:53

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 12 Parsel

Yüzölçümü : 893,09 m2 Kıymeti : 787.202,57 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:55

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:55

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 4 Parsel

Yüzölçümü : 880,25 m2 Kıymeti : 547.683,63 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:44

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:44

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 22 Parsel

Yüzölçümü : 1.023,47 m2 Kıymeti : 795.992,53 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:45

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:45

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:45

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 191 Parsel

Yüzölçümü : 913,21 m2 Kıymeti : 710.239,03 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:46

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 119 Parsel

Yüzölçümü : 605,75 m2 Kıymeti : 471.115,40 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:46

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:46

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:46

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 169 Parsel

Yüzölçümü : 569,17 m2 Kıymeti : 354.132,45 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:27

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:27

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 43 Parsel

Yüzölçümü : 4.394,68 m2 Kıymeti : 3.417.914,03 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:27

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:27

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 57 Parsel

Yüzölçümü : 3.904,81 m2 Kıymeti : 3.036.923,02 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:27

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 12:27

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:27

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 58 Parsel

Yüzölçümü : 1.691,27 m2 Kıymeti : 1.315.366,64 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:41

11 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 61 Parsel

Yüzölçümü : 7.927,87 m2 Kıymeti : 4.932.649,36 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:51

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:51

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:51

12 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 70 Parsel

Yüzölçümü : 1.643,06 m2 Kıymeti : 1.448.257,16 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:16

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:16

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:16

13 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 71 Parsel

Yüzölçümü : 197,24 m2 Kıymeti : 173.855,03 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:21

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:21

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:21

14 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 280 Parsel

Yüzölçümü : 969,89 m2 Kıymeti : 3.697.087,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 12:26

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 12:26

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:26

15 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 76 Parsel

Yüzölçümü : 112,17 m2 Kıymeti : 527.430,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:36

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:36

16 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 24 Parsel

Yüzölçümü : 73,03 m2 Kıymeti : 292.120,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:41

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:41

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:41

17 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 22 Parsel

Yüzölçümü : 3.262,29 m2 Kıymeti : 9.786.870,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:06

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:06

18 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 21 Parsel

Yüzölçümü : 1.430,20 m2 Kıymeti : 3.933.050,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:06

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:06

19 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 126 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü : 157,87 m2 Kıymeti : 631.480,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 12:06

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:06

20 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 117 Ada, 16 Parsel

Yüzölçümü : 39,95 m2 Kıymeti : 159.800,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 13:31

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:31

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:31

21 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 133 Ada, 21 Parsel

Yüzölçümü : 64,21 m2 Kıymeti : 192.630,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:53

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:53

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:53

22 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 52 Parsel

Yüzölçümü : 2.044,15 m2 Kıymeti : 7.709.025,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:24

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:24

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:24

23 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 262 Parsel

Yüzölçümü : 475,36 m2 Kıymeti : 1.782.600,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:28

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:28

24 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 263 Parsel

Yüzölçümü : 342,97 m2 Kıymeti : 1.286.137,50 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:39

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:39

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:39

25 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 101 Ada, 40 Parsel

Yüzölçümü : 423,39 m2 Kıymeti : 329.286,92 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:54

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:54

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:54

26 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 101 Ada, 45 Parsel

Yüzölçümü : 793,51 m2 Kıymeti : 617.143,67 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:28

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:28

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:28

27 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 108 Ada, 46 Parsel

Yüzölçümü : 927,08 m2 Kıymeti : 576.820,83 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:36

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:36

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:36

28 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 2 Parsel

Yüzölçümü : 1.714,91 m2 Kıymeti : 1.511.585,13 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:40

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:40

03/11/2025