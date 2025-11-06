KANDIRA SATIŞ MEMURLUĞU
T.C. KANDIRA(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/21 SATIŞ
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/21 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 4 Parsel
Yüzölçümü : 300,95 m2 Kıymeti : 234.060,55 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 13:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 13:53
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:53
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 12 Parsel
Yüzölçümü : 893,09 m2 Kıymeti : 787.202,57 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/12/2025 - 14:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 15/12/2025 - 14:55
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:55
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 4 Parsel
Yüzölçümü : 880,25 m2 Kıymeti : 547.683,63 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 10:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:44
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:44
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 22 Parsel
Yüzölçümü : 1.023,47 m2 Kıymeti : 795.992,53 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:45
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:45
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 191 Parsel
Yüzölçümü : 913,21 m2 Kıymeti : 710.239,03 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:46
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 119 Parsel
Yüzölçümü : 605,75 m2 Kıymeti : 471.115,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/12/2025 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:46
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:46
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 169 Parsel
Yüzölçümü : 569,17 m2 Kıymeti : 354.132,45 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:27
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 43 Parsel
Yüzölçümü : 4.394,68 m2 Kıymeti : 3.417.914,03 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:27
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 57 Parsel
Yüzölçümü : 3.904,81 m2 Kıymeti : 3.036.923,02 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 12:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 12:27
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:27
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 58 Parsel
Yüzölçümü : 1.691,27 m2 Kıymeti : 1.315.366,64 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 13:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:41
11 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 61 Parsel
Yüzölçümü : 7.927,87 m2 Kıymeti : 4.932.649,36 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/12/2025 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:51
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:51
12 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 70 Parsel
Yüzölçümü : 1.643,06 m2 Kıymeti : 1.448.257,16 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 10:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:16
13 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 137 Ada, 71 Parsel
Yüzölçümü : 197,24 m2 Kıymeti : 173.855,03 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 11:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 11:21
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:21
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:21
14 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 280 Parsel
Yüzölçümü : 969,89 m2 Kıymeti : 3.697.087,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 12:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 12:26
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 12:26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:26
15 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 110 Ada, 76 Parsel
Yüzölçümü : 112,17 m2 Kıymeti : 527.430,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 13:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:36
16 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 24 Parsel
Yüzölçümü : 73,03 m2 Kıymeti : 292.120,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/12/2025 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 18/12/2025 - 14:41
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:41
17 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 22 Parsel
Yüzölçümü : 3.262,29 m2 Kıymeti : 9.786.870,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 10:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:06
18 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 21 Parsel
Yüzölçümü : 1.430,20 m2 Kıymeti : 3.933.050,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 11:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:06
19 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 126 Ada, 2 Parsel
Yüzölçümü : 157,87 m2 Kıymeti : 631.480,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 12:06
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 12:06
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 12:06
20 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 117 Ada, 16 Parsel
Yüzölçümü : 39,95 m2 Kıymeti : 159.800,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 13:31
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:31
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:31
21 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 133 Ada, 21 Parsel
Yüzölçümü : 64,21 m2 Kıymeti : 192.630,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/12/2025 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/12/2025 - 14:53
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:53
22 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 52 Parsel
Yüzölçümü : 2.044,15 m2 Kıymeti : 7.709.025,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 10:24
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:24
23 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 262 Parsel
Yüzölçümü : 475,36 m2 Kıymeti : 1.782.600,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 11:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:28
24 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 131 Ada, 263 Parsel
Yüzölçümü : 342,97 m2 Kıymeti : 1.286.137,50 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 13:39
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 13:39
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 13:39
25 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 101 Ada, 40 Parsel
Yüzölçümü : 423,39 m2 Kıymeti : 329.286,92 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/12/2025 - 14:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 23/12/2025 - 14:54
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:54
26 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 101 Ada, 45 Parsel
Yüzölçümü : 793,51 m2 Kıymeti : 617.143,67 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 10:28
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 10:28
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 10:28
27 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 108 Ada, 46 Parsel
Yüzölçümü : 927,08 m2 Kıymeti : 576.820,83 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 11:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 11:36
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 11:36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 11:36
28 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, AKBAL Mahalle/Köy, 109 Ada, 2 Parsel
Yüzölçümü : 1.714,91 m2 Kıymeti : 1.511.585,13 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/12/2025 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 24/12/2025 - 14:40
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/01/2026 - 14:40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 19/01/2026 - 14:40
03/11/2025