KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2023/244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313 Esas
Aşağıda dosya numaraları ve taşınmaz bilgileri yazılan taşınmazların, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 5. bendi uyarıncaİLANolunur.
Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka Türkiye Vakıflar Bankası Karabük Şubesidir. 06/11/2023
KAMULAŞTIRMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR:
2023/244 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 102 Parsel
2023/245 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 120 Parsel
2023/246 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 287 Parsel
2023/247 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 126 Parsel
2023/248 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 316 Parsel
2023/249 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 20 Parsel
2023/250 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 82 Parsel
2023/251 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 109 Parsel
2023/252 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 121 Parsel
2023/253 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 313 Parsel
2023/254 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 15 Parsel
2023/255 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 125 Parsel
2023/256 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 19 Parsel
2023/257 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 112 Parsel
2023/258 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 25 Parsel
2023/259 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 332 Parsel
2023/260 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 143 Ada 1 Parsel
2023/261 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 334 Parsel
2023/262 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 144 Ada 24 Parsel
2023/263 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 155 Ada 1 Parsel
2023/264 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 282 Parsel
2023/265 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 329 Parsel
2023/266 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 270 Parsel
2023/267 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 269 Parsel
2023/268 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 317 Parsel
2023/269 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 294 Parsel
2023/270 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 289 Parsel
2023/271 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 290 Parsel
2023/272 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 291 Parsel
2023/273 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 284 Parsel
2023/274 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 126 Ada 24 Parsel
2023/275 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 24 Parsel
2023/276 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 101 Parsel
2023/277 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 98 Parsel
2023/278 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 97 Parsel
2023/279 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 327 Parsel
2023/280 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 336 Parsel
2023/281 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 333 Parsel
2023/282 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 43 Parsel
2023/283 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 121 Parsel
2023/284 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 295 Parsel
2023/285 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 292 Parsel
2023/286 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 288 Parsel
2023/287 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 286 Parsel
2023/288 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 302 Parsel
2023/286 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 296 Parsel
2023/290 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 298 Parsel
2023/291 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 300 Parsel
2023/292 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 301 Parsel
2023/293 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 299 Parsel
2023/294 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 56 Parsel
2023/295 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 215 Parsel
2023/296 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 55 Parsel
2023/297 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 124 Parsel
2023/298 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 51Parsel
2023/299 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 125 Parsel
2023/300 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 212 Parsel
2023/301 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 84 Parsel
2023/302 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 41 Parsel
2023/303 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 117 Parsel
2023/304 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 216 Parsel
2023/305 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 61 Parsel
2023/306 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 207 Parsel
2023/307 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 210 Parsel
2023/308 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 65 Parsel
2023/309 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 206 Parsel
2023/310 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 62 Parsel
2023/311 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü101 Ada 91 Parsel
2023/312 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 93 Parsel
2023/313 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 211 Parsel