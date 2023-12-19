Yayınlanma: 19 Aralık 2023

T.C. KARABÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2023/244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313 Esas

Aşağıda dosya numaraları ve taşınmaz bilgileri yazılan taşınmazların, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından kamulaştırılmasına karar verildiğinden, kamulaştırma işlemine karşı tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltim davası açılabileceği, dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararının alındığının belgelendirilmemesi halinde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceği hususu 2942 sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 5. bendi uyarıncaİLANolunur.

Kamulaştırma bedelinin yatırılacağı banka Türkiye Vakıflar Bankası Karabük Şubesidir. 06/11/2023

KAMULAŞTIRMASI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR:

2023/244 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 102 Parsel

2023/245 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 120 Parsel

2023/246 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 287 Parsel

2023/247 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 126 Parsel

2023/248 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 316 Parsel

2023/249 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 20 Parsel

2023/250 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 82 Parsel

2023/251 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 109 Parsel

2023/252 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 121 Parsel

2023/253 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 313 Parsel

2023/254 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 15 Parsel

2023/255 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 125 Parsel

2023/256 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 19 Parsel

2023/257 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 112 Parsel

2023/258 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 25 Parsel

2023/259 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 332 Parsel

2023/260 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 143 Ada 1 Parsel

2023/261 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 334 Parsel

2023/262 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 144 Ada 24 Parsel

2023/263 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 155 Ada 1 Parsel

2023/264 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 282 Parsel

2023/265 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 329 Parsel

2023/266 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 270 Parsel

2023/267 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 269 Parsel

2023/268 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 317 Parsel

2023/269 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 294 Parsel

2023/270 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 289 Parsel

2023/271 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 290 Parsel

2023/272 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 291 Parsel

2023/273 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 284 Parsel

2023/274 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 126 Ada 24 Parsel

2023/275 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 142 Ada 24 Parsel

2023/276 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 101 Parsel

2023/277 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 98 Parsel

2023/278 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 112 Ada 97 Parsel

2023/279 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 327 Parsel

2023/280 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 336 Parsel

2023/281 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 333 Parsel

2023/282 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 43 Parsel

2023/283 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 121 Parsel

2023/284 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 295 Parsel

2023/285 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 292 Parsel

2023/286 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 288 Parsel

2023/287 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 286 Parsel

2023/288 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 302 Parsel

2023/286 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 296 Parsel

2023/290 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 298 Parsel

2023/291 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 300 Parsel

2023/292 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 301 Parsel

2023/293 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 137 Ada 299 Parsel

2023/294 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 56 Parsel

2023/295 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 215 Parsel

2023/296 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 55 Parsel

2023/297 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 124 Parsel

2023/298 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 51Parsel

2023/299 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 125 Parsel

2023/300 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 212 Parsel

2023/301 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 84 Parsel

2023/302 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 41 Parsel

2023/303 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 117 Parsel

2023/304 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 216 Parsel

2023/305 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 61 Parsel

2023/306 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 207 Parsel

2023/307 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 210 Parsel

2023/308 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 65 Parsel

2023/309 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 206 Parsel

2023/310 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 62 Parsel

2023/311 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü101 Ada 91 Parsel

2023/312 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 101 Ada 93 Parsel

2023/313 - Karabük ili Merkez ilçesi Bürnük Köyü 162 Ada 211 Parsel